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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي عاشور يفتتح بطولة العالم للجامعات رفقة وزير التعليم العالي

صدى البلد

شارك الفنان رامي عاشور في مباراة افتتاح بطولة العالم للجامعات، رفقة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، ونشر صورا عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وكتب: “تشرفت بلعب مباراة ممتعة مع معالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير التربية والتعليم لافتتاح بطولة العالم للجامعات التي تستضيفها مصر”.

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رامي عاشور يطرح أغنية هقولك سر .. فيديو

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رامي عاشور رفقة أصالة من داخل الطائرة: بحب فنها


طرح المطرب رامي عاشور أحدث أغنياته والتي تحمل اسم "هقولك سر" -Lyrics Video- على اليوتيوب، والمتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو.

هقولك سر  أغنية خفيفة ومرحة، تدور حول اعتراف شاب لحبيبته بأنها حب عمره وانه يعيش معها أجمل أيام حياته‏، ولكن عناد حبيبته ‏وعناده هو الذي جعلهم ينفصلان عن بعض.

الأغنية من إنتاج رامى عاشور وتوزيع شركة ديجيتال ساوند وهى من كلمات وألحان رامى عاشور، وتوزيع مهاب سامى .

وكشف المطرب رامي عاشور خلال ندوته في موقع صدى البلد عن حقيقه تقديمه أغنية في مهرجان الجونة  في الدورة الماضية .

وقال رامي عاشور :" نفسي أعمل حاجة هناك .. بس لما احس اني قادر اقدم أغنية  لها معني وتليق بالمكان والاجواء والناس المتواجدة ؛  مينفعش اقول اي حاجه بتبقي مسئولية كبيرة ولازم يكون فيها رسالة" .

تابع :" كان فيه  أغنية بالفعل  لمهرجان الجونة في الدورة الماضية كنت ساتعاون فيها  مع تامر حبيب ولكن الوقت لم يسعفنا وقررنا تأجيلها".

وقال رامي عاشور :" فكرة التمثيل في الوقت الحالي صعبة للغاية .. فأنا منشغل حاليا بتدريب الاسكواش وتحضير أغاني لي ".

أضاف :" أنا عندي تناقض في شخصيتي؛ وهي  انني من الممكن أن أقوم بكثير من الأشياء وفي الوقت ذاته أفضل التركيز في شيء واحد علشان اقدر اقدمها بطريقة مميزة ".

تابع :" مش عاوز اقفل باب التمثيل لأني شايف انه مش صعب  .. وهو له ناسه وحاسس اني لو دخلت فيه مش هتكون حاجة صعبة ولكن هكون خائف أن حاجة تأثر علي شغلي في المزيكا لأنها أهم حاجة في حياتي".

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