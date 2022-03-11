تعرف على موعد عرض الموسم السادس من Peaky Blinders على نتفليكس

أعلنت منصة نتفليكس عن موعد عرض الموسم السادس والأخير من مسلسل Peaky Blinders بعد حوالي أسبوعين من بداية عرضه عبر بي بي سي.

ومن المقرر أن يعرض الموسم السادس من Peaky Blinders على نتفليكس بداية من 10 يونيو المقبل، أي بعد انتهاء طرح جميع حلقاته الأسبوعية حصريا على بي بي سي.

أذاعت قناة BBC One الأسبوع الماضي، الحلقة الأولى من الموسم السادس والنهائي من مسلسل Peaky Blinders الذي طال انتظاره بسبب جائحة كورونا، بعد 889 يوما من التوقف.

أحداث مسلسل Peaky Blinders

شهدت الحلقة الأولى من بداية النهاية لأبطال Peaky Blinders العديد من الأحداث الساخنة التي تألقت فيها البطل تومي شيلبي كعادته وتفوق على أعدائه بالدهاء.

كانت اللحظة الأبرز في الحلقة هي كيفية تعامل صناع العمل مع موت الممثلة هيلين مكروري المفاجيء، التي كانت تلعب دور العمة بولي صمام الأمام لعائلة شيلبي، وأبرز شخصيات Peaky Blinders.

في نهاية الموسم الخامس تعرض تومي شيلبي للغدر وقتل عدد من أفراد أسرته ومساعديه وإفساد مخططه لاغتيال السياسي الفاشي أوزوالد موسلي.

تلقى تومي شيلبي اتصالا هاتفيا من سيدة أيرلندية مجهولة، تبلغه فيها بأن هناك قوى أعلى منه تراقب تصرفاته وتدخلت لمنع مخططه وهم جنود الجيش الجمهوري الأيرلندي، وحرمته من سنده والصمام الذي يعتمد عليه في حياته وهي "العمة بولي"، وبدورها أرسلت جثتها له.

مع حريق جثة العمة بولي، توعد ابنها مايكل أن يأخذ بثأرها من تومي شيلبي الذي تسبب طموحه السياسي والمالي في قتلها، في الوقت الذي كاد فيه زعيم عصابة البيكي بلايندرز أن يقتل نفسه من شدة الحزن عليها.

وبعد 4 سنوات، استقرت فيها أوضاع الأسرة، والتقى تومي شيلبي مجددا بمايكل الذي لم ينتقم لوفاة والدته، لكنه عاد للاتفاق مع عمه على صفقة مخدرات لصالح عم زوجته الأمريكية.

يورط تومي شيلبي مايكل ويبلغ عنه السلطات الحدودية لحوزته على أفيون نقي، ويتسبب في دخوله السجن في الوقت الذي يحاول فيه إبعاده عن طريق المعركة القادمة بين زعيم البيكي بلايندرز والعم جاك.

في لحظة الانتصار الجديدة التي يعيشها تومي شيلبي على أعدائه، يصطدم بأزمة جديدة وهي مرض ابنته، وشكوكه حول تورط الغجر في إصابتها بلعنة السجر الأسود، في الوقت الذي فقد فيه شقيقه آرثر شيلبي السيطرة على أحزانه بعد فقدان العمة بولي، وضياعه ما بين شرب الكحول وتناول الأفيون ما يثير غضب شقيقته الصغرى أيدا.