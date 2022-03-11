عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد عرض الموسم السادس من Peaky Blinders على نتفليكس

بطل مسلسل Peaky Blinders
بطل مسلسل Peaky Blinders

أعلنت منصة نتفليكس عن موعد عرض الموسم السادس والأخير من مسلسل Peaky Blinders بعد حوالي أسبوعين من بداية عرضه عبر بي بي سي. 

ومن المقرر أن يعرض الموسم السادس من Peaky Blinders على نتفليكس بداية من 10 يونيو المقبل، أي بعد انتهاء طرح جميع حلقاته الأسبوعية حصريا على بي بي سي. 

أذاعت قناة BBC One الأسبوع الماضي، الحلقة الأولى من الموسم السادس والنهائي من مسلسل Peaky Blinders الذي طال انتظاره بسبب جائحة كورونا، بعد 889 يوما من التوقف.

أحداث مسلسل Peaky Blinders

شهدت الحلقة الأولى من بداية النهاية لأبطال Peaky Blinders العديد من الأحداث الساخنة التي تألقت فيها البطل تومي شيلبي كعادته وتفوق على أعدائه بالدهاء. 

كانت اللحظة الأبرز في الحلقة هي كيفية تعامل صناع العمل مع موت الممثلة هيلين مكروري المفاجيء، التي كانت تلعب دور العمة بولي صمام الأمام لعائلة شيلبي، وأبرز شخصيات Peaky Blinders.

في نهاية الموسم الخامس تعرض تومي شيلبي للغدر وقتل عدد من أفراد أسرته ومساعديه وإفساد مخططه لاغتيال السياسي الفاشي أوزوالد موسلي. 

تلقى تومي شيلبي اتصالا هاتفيا من سيدة أيرلندية مجهولة، تبلغه فيها بأن هناك قوى أعلى منه تراقب تصرفاته وتدخلت لمنع مخططه وهم جنود الجيش الجمهوري الأيرلندي، وحرمته من سنده والصمام الذي يعتمد عليه في حياته وهي "العمة بولي"، وبدورها أرسلت جثتها له. 

مع حريق جثة العمة بولي، توعد ابنها مايكل أن يأخذ بثأرها من تومي شيلبي الذي تسبب طموحه السياسي والمالي في قتلها، في الوقت الذي كاد فيه زعيم عصابة البيكي بلايندرز أن يقتل نفسه من شدة الحزن عليها. 

وبعد 4 سنوات، استقرت فيها أوضاع الأسرة، والتقى تومي شيلبي مجددا بمايكل الذي لم ينتقم لوفاة والدته، لكنه عاد للاتفاق مع عمه على صفقة مخدرات لصالح عم زوجته الأمريكية. 

يورط تومي شيلبي مايكل ويبلغ عنه السلطات الحدودية لحوزته على أفيون نقي، ويتسبب في دخوله السجن في الوقت الذي يحاول فيه إبعاده عن طريق المعركة القادمة بين زعيم البيكي بلايندرز والعم جاك. 

في لحظة الانتصار الجديدة التي يعيشها تومي شيلبي على أعدائه، يصطدم بأزمة جديدة وهي مرض ابنته، وشكوكه حول تورط الغجر في إصابتها بلعنة السجر الأسود، في الوقت الذي فقد فيه شقيقه آرثر شيلبي السيطرة على أحزانه بعد فقدان العمة بولي، وضياعه ما بين شرب الكحول وتناول الأفيون ما يثير غضب شقيقته الصغرى أيدا. 

Peaky Blinders بي بي سي تومي شيلبي هيلين مكروري Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة صاحب أول قلب خنزير .. جمال شعبان: لم يتوافق مع روحه

حظر تصدير القمح والدقيق والفول والعدس والمكرونة 3 أشهر من 11 مارس

كشف أثري فريد.. العثور على قمح “فرعوني” في الأقصر مازال قابل للزراعة

وزيرة التضامن: معاش استثنائي لأسر ضحايا الحادث الإرهابي بليبيا بلغ 3555

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه وضعفها عن 4 أحياء رئيسية في القاهرة

شاهد .. حريق يلتهم كابينة غاز طبيعي بجوار حي المرج

استعدادا لشهر رمضان.. طرح لحوم "بلدي" ودواجن وبيض وسلع أساسية بأسعار مخفضة

ميدو: تعيين عمرو زكي رسميا بـ نادي الزمالك

ترشيحاتنا

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن مركز نجع حمادي بقنا

موقعة الزمالك والوداد المغربي مواجهة خاصة بين فيريرا والركراكي

نجمة زمانها .. لماذا تركت جيهان فاضل الفن وعملت بسوبر ماركت ؟

أحمد عيد عبد الملك: الزمالك نادي القرن الحقيقي وفيريرا كان يقدس غرفة الملابس

الدفاع السعودية: تحرير فتاتين أمريكيتين من الاحتجاز في صنعاء

دعاء سورة الكهف نور مابين الجمعتين.. ردده بيقين يكفيك هذه الفتن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هشام عباس نجم الحفل.. تفاصيل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس الموسيقى

صبحي يفتتح جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض كافكس 2022

أداء مناسك العمرة.. إيمان الحصري رحلة من المرض إلى التألق والإبهار

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى العرب والأجانب المعتمدين وزوجاتهم للقوات البحرية

فيديو

معاشي 700 جنيه.. الفنان حسين الشريف يكشف سر ابتعاده عن التمثيل "فيديو"

نصف مليار جنيه سنويا.. تفاصيل اتفاق ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح “فيديو”

طقم تمريض يرافقه..تعرف علي تطورات الحالة الصحية للمخرج على عبد الخالق

بـ قلب الخنزير|وفاة الأمريكي ديفيد بينيت بعد شهرين من الجراحة |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ