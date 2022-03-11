عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| داعش يعلن اختيار زعيم جديد والقوات الروسية تستعد لقصف خاركيف في أوكرانيا

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات الهامة على الساحتين الإقليمية والدولية، نبرز أهمها في التقرير التالي:

الدفاع السعودية: تحرير فتاتين أمريكيتين من الاحتجاز في صنعاء
أعلنت وزارة الدفاع السعودية تحرير فتاتين أمريكيتين من الاحتجاز في صنعاء ونقلهما للرياض وتقديم الرعاية الصحية لهما فور وصولهما.

الطاقة الذرية تعلن فقدان أوكرانيا الاتصال بتشرنوبيل
أعلنت أوكرانيا، الخميس فقد الاتصال بمنشآت النفايات المشعة في تشرنوبيل، وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أوكرانيا .. صور أقمار صناعية تظهر تحركات عسكرية روسية قرب مطار شمال كييف
أظهرت صور لأقمار صناعية نشرتها شركة "ميكسار" الأمريكية، إعادة انتشار القافلة الروسية الكبيرة قرب مطار أنطونوف شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف.

وزارة الطاقة السعودية تدين تعرض مصفاة الرياض لاعتداء بطائرة مسيّرة
أصدرت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الجمعة، بيانًا أدانت فيه تعرض مصفاة الرياض لاعتداء بطائرة مسيرة مفخخة.

مسئول أوكراني: القوات الروسية هاجمت مفاعلاً نوويًا تجريبيًا في خاركيف
نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، عن برلماني أوكراني قوله إن القوات الروسية هاجمت مفاعلاً نوويًا تجريبيًا في خاركيف.

الدفاع السعودية: تحرير فتاتين أمريكيتين من الاحتجاز في صنعاء

خبراء طاقة: حظر بايدن النفط الروسي له تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي

استهداف الجيش الأمريكي.. زعيم كوريا الشمالية يكشف سبب تطوير الأقمار الصناعية
قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، إن تطوير القمر الصناعي الاستطلاعي الأخير يهدف إلى جمع المعلومات عن الجيش الأمريكي في المنطقة وعن الجيوش الخادمة له.

بسبب خطأ فادح.. رئيس الجزائر يعلن إقالة وزير النقل
أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون الخميس، قرارا بإقالة وزير النقل عيسى ‏بكاي.‏

روسيا: الصين رفضت دعم موسكو بقطع غيار الطائرات
قال فاليري كودينوف، رئيس إدارة صلاحية الطائرات في وكالة النقل الجوي الفيدرالية، اليوم الخميس، إن الصين رفضت دعم روسيا بقطع غيار طائرات في الوقت الذي تتطلع فيه روسيا إلى الحصول على دعم بعد عقوبات صارمة على الطيران.

الجيش الروسي يستعد لقصف خاركيف.. والقوات الأوكرانية تحذر
حذر جهاز الأمن الأوكراني، الخميس، من أن الجيش الروسي يستعد لقصف مستودعات الأمونيا في مدينة خاركيف وإلقاء اللوم على القوات المسلحة الأوكرانية.

روسيا تعلن حظر تصدير 200 سلعة حتى نهاية العام 2022
أعلنت روسيا، الخميس، حظر تصدير أكثر من 200 نوع من السلع إلى خارج البلاد حتى نهاية العام الجاري 2022.

بعد قطر.. الولايات المتحدة تعتزم تسمية كولومبيا من الحلفاء خارج الناتو
أفادت وسائل إعلام، بعزم الولايات المتحدة تسمية كولومبيا من الحلفاء خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو".

يعترف بمقتل زعيمه القديم.. تنظيم داعش الإرهابي يعلن اختيار زعيم جديد
أعلن تنظيم داعش الإرهابي الخميس، اختيار زعيم جديد عقب مقتل زعيمه السابق أبو إبراهيم الهاشمي القريشي في عملية أمريكية.

داعش السعودية خاركيف أوكرانيا روسيا القوات الروسية وزارة الدفاع السعودية الطاقة السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة صاحب أول قلب خنزير .. جمال شعبان: لم يتوافق مع روحه

حظر تصدير القمح والدقيق والفول والعدس والمكرونة 3 أشهر من 11 مارس

كشف أثري فريد.. العثور على قمح “فرعوني” في الأقصر مازال قابل للزراعة

استعدادا لشهر رمضان.. طرح لحوم "بلدي" ودواجن وبيض وسلع أساسية بأسعار مخفضة

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه وضعفها عن 4 أحياء رئيسية في القاهرة

وزيرة التضامن: معاش استثنائي لأسر ضحايا الحادث الإرهابي بليبيا بلغ 3555

وتستمر زعابيب الشتاء .. متى تنتهي موجة التقلبات الجوية ويبدأ الربيع ؟

نجمة زمانها .. لماذا تركت جيهان فاضل الفن وعملت بسوبر ماركت ؟

موضوعات متعلقة

4 لقاءات والمحصلة صفر.. ما الشروط التي تصر عليها روسيا وترفضها أوكرانيا؟

كامالا هاريس: ملتزمون بالدفاع عن جميع دول الناتو.. والرئيس البولندي: نحن متحدون

ترشيحاتنا

كابوس جوهانسبرج .. شبح سوبر 94 يطارد الأهلي قبل مواجهة صن دوانز

اللون الأحمر يكسو رمال أشهر شواطئ أستراليا

قبل مواجهة الوداد الحاسمة .. كشف حساب لـ فيريرا في ولايته الأولى مع الزمالك

أخبار العالم| داعش يعلن اختيار زعيم جديد والقوات الروسية تستعد لقصف خاركيف في أوكرانيا

حكم تارك صلاة الجمعة .. الأزهر يوضح الحكم والأعذار التي تبيح إسقاطها

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11 - 3 - 2022 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة زمانها .. لماذا تركت جيهان فاضل الفن وعملت بسوبر ماركت ؟

هشام عباس نجم الحفل.. تفاصيل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس الموسيقى

صبحي يفتتح جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض كافكس 2022

أداء مناسك العمرة.. إيمان الحصري رحلة من المرض إلى التألق والإبهار

فيديو

معاشي 700 جنيه.. الفنان حسين الشريف يكشف سر ابتعاده عن التمثيل "فيديو"

نصف مليار جنيه سنويا.. تفاصيل اتفاق ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح “فيديو”

طقم تمريض يرافقه..تعرف علي تطورات الحالة الصحية للمخرج على عبد الخالق

بـ قلب الخنزير|وفاة الأمريكي ديفيد بينيت بعد شهرين من الجراحة |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ