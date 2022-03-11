أخبار العالم| داعش يعلن اختيار زعيم جديد والقوات الروسية تستعد لقصف خاركيف في أوكرانيا

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات الهامة على الساحتين الإقليمية والدولية، نبرز أهمها في التقرير التالي:

الدفاع السعودية: تحرير فتاتين أمريكيتين من الاحتجاز في صنعاء

أعلنت وزارة الدفاع السعودية تحرير فتاتين أمريكيتين من الاحتجاز في صنعاء ونقلهما للرياض وتقديم الرعاية الصحية لهما فور وصولهما.

الطاقة الذرية تعلن فقدان أوكرانيا الاتصال بتشرنوبيل

أعلنت أوكرانيا، الخميس فقد الاتصال بمنشآت النفايات المشعة في تشرنوبيل، وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أوكرانيا .. صور أقمار صناعية تظهر تحركات عسكرية روسية قرب مطار شمال كييف

أظهرت صور لأقمار صناعية نشرتها شركة "ميكسار" الأمريكية، إعادة انتشار القافلة الروسية الكبيرة قرب مطار أنطونوف شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف.

وزارة الطاقة السعودية تدين تعرض مصفاة الرياض لاعتداء بطائرة مسيّرة

أصدرت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الجمعة، بيانًا أدانت فيه تعرض مصفاة الرياض لاعتداء بطائرة مسيرة مفخخة.

مسئول أوكراني: القوات الروسية هاجمت مفاعلاً نوويًا تجريبيًا في خاركيف

نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، عن برلماني أوكراني قوله إن القوات الروسية هاجمت مفاعلاً نوويًا تجريبيًا في خاركيف.

استهداف الجيش الأمريكي.. زعيم كوريا الشمالية يكشف سبب تطوير الأقمار الصناعية

قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، إن تطوير القمر الصناعي الاستطلاعي الأخير يهدف إلى جمع المعلومات عن الجيش الأمريكي في المنطقة وعن الجيوش الخادمة له.

بسبب خطأ فادح.. رئيس الجزائر يعلن إقالة وزير النقل

أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون الخميس، قرارا بإقالة وزير النقل عيسى ‏بكاي.‏

روسيا: الصين رفضت دعم موسكو بقطع غيار الطائرات

قال فاليري كودينوف، رئيس إدارة صلاحية الطائرات في وكالة النقل الجوي الفيدرالية، اليوم الخميس، إن الصين رفضت دعم روسيا بقطع غيار طائرات في الوقت الذي تتطلع فيه روسيا إلى الحصول على دعم بعد عقوبات صارمة على الطيران.

الجيش الروسي يستعد لقصف خاركيف.. والقوات الأوكرانية تحذر

حذر جهاز الأمن الأوكراني، الخميس، من أن الجيش الروسي يستعد لقصف مستودعات الأمونيا في مدينة خاركيف وإلقاء اللوم على القوات المسلحة الأوكرانية.

روسيا تعلن حظر تصدير 200 سلعة حتى نهاية العام 2022

أعلنت روسيا، الخميس، حظر تصدير أكثر من 200 نوع من السلع إلى خارج البلاد حتى نهاية العام الجاري 2022.

بعد قطر.. الولايات المتحدة تعتزم تسمية كولومبيا من الحلفاء خارج الناتو

أفادت وسائل إعلام، بعزم الولايات المتحدة تسمية كولومبيا من الحلفاء خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو".

يعترف بمقتل زعيمه القديم.. تنظيم داعش الإرهابي يعلن اختيار زعيم جديد

أعلن تنظيم داعش الإرهابي الخميس، اختيار زعيم جديد عقب مقتل زعيمه السابق أبو إبراهيم الهاشمي القريشي في عملية أمريكية.