عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مع خالد النبوي..

نور اللبنانية تكشف لـ "صدى البلد" موعد انتهائها من تصوير "راجعين يا هوا"

نور اللبنانية
نور اللبنانية

أكدت  النجمة اللبنانية "نور" في تصريح خاص لـ “صدى البلد” أن قاربت علي الانتهاء من تصوير دورها في مسلسل راجعين يا هوا مع النجم خالد النبوي .

وأضافت :" متبقي لي ٢٥ بالمئة من مشاهدي في المسلسل ؛ الذي أعيش به كواليس رائعة ".

نور تروج لمسلسلها :

روجت الفنانة نور اللبنانية، للمسلسل الرمضاني (راجعين ياهوي)، ونشرت البوستر الشخصي عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت نور معلقة عبر البوستر: “ماجي في مسلسل #راجعين_يا_هوا على منصة شاهد في رمضان”.
 

وكشفت الفنانة نور كواليس وتفاصيل بدايتها مع التمثيل،ببرنامج “سهرانين” المذاع على قناة “أون”قائلة:” بدأت في مجال الإعلانات في لبنان ولم يكن لدي رغبة في التمثيل ولم أكن أحب الكاميرا “، مضيفة:” انا خريجة فنون جميلة وأي حاجة لها علاقة بالرسم أحبها ".

وتابعت نور:" كنت أزور مصر قبل التمثيل للمشاركة في الإعلانات، ثم اتجهت للتمثيل وأول فيلم لي كان شورت وفانلة وكاب".

وعن كواليس قصص الحب في فترة الطفولة ايام المدرسة، قالت الفنانة نور:" اول قصة حب لي كانت لما كان عندي 15 سنة".


بوسترات المسلسل :

ننشر 10 بوسترات منفردة لأبطال مسلسل "راجعين ياهوى" للنجم خالد النبوى، ونور اللبنانية، والمقرر أن يعرض فى موسم شهر رمضان المقبل، على قناة cbc ، dmc وظهر كل نجم فى بوستر منفرد أبرزهم بطل العمل خالد النبوى ونور اللبنانية وهنا شيحة، ووفاء عامر، وهدى المفتى وسلمى أبو ضيف وإسلام جمال، ومصطفى درويش، حيث يواصل مخرج العمل التصوير، فى العديد من الديكورات المتخصصة بأحداث المسلسل، منها حى الجمالية التى يتم تصوير معظم المشاهد فيه.

نور اللبنانية نور خالد النبوى راجعين يا هوا نور تروج لمسلسلها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة صاحب أول قلب خنزير .. جمال شعبان: لم يتوافق مع روحه

حظر تصدير القمح والدقيق والفول والعدس والمكرونة 3 أشهر من 11 مارس

نجمة زمانها .. لماذا تركت جيهان فاضل الفن وعملت بسوبر ماركت ؟

كشف أثري فريد.. العثور على قمح “فرعوني” في الأقصر مازال قابل للزراعة

البسوا تقيل.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة.. تفاصيل

بعد مشهد مُخزٍ|هرب من زوجته وعشيقها بالقفز من الطابق الثالث بـ بولاق

سفارة مصر في بولندا تسير الطائرة الثالثة لنقل الموطنين المغادرين أوكرانيا

وتستمر زعابيب الشتاء .. متى تنتهي موجة التقلبات الجوية ويبدأ الربيع ؟

موضوعات متعلقة

اليوم ..حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة وابنه ضيوف منى الشاذلي في معكم

لطيفة: والدتي هي الرقيب في حياتي ولم أشعر بالندم يوما

أخبار الفن: هند صبري ترد على ظهورها ببدلة رقص وموعد عزاء يسري الجندي

في عيد ميلادها.. محطات في مشوار هيفاء وهبي

في عيد ميلاد رانيا محمود يس.. طالبها الجمهور بارتداء الحجاب وأحمد زكي شهد على عقد زواجها

لقيت هجوم فظيع.. رشا سامي العدل تكشف حقيقة عملها على عربية مأكولات

رغم الشائعات.. دنيا سمير غانم تدعم ليلى زاهر ولا خلافات بينهما

عيد ميلاد يسرا.. لا تحب السوشيال ميديا وتعشق عمرو دياب

ترشيحاتنا

الطقس.. رياح باردة تضرب البلاد وأمطار بعدة مناطق خلال ساعات

تم إطلاقها منذ 4 سنوات.. أبرز محاور استراتيجية صناعة السيارات في مصر

الحبس والغرامة.. احذر الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي بالتحايل

طريقة دخول الطلاب على منصة التعلم الإلكتروني بحقوق عين شمس

شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بحضور الرئيس السيسي.. فيديو

إغلاق مدينة صينية بسبب فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة زمانها .. لماذا تركت جيهان فاضل الفن وعملت بسوبر ماركت ؟

هشام عباس نجم الحفل.. تفاصيل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس الموسيقى

صبحي يفتتح جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض كافكس 2022

أداء مناسك العمرة.. إيمان الحصري رحلة من المرض إلى التألق والإبهار

فيديو

قصة خطوبة 11 يوما بين مجدي صبحي ومنى الألفي.. فيديو جراف

إسلام العشيري بطل مصري في أوكرانيا.. ما قصته؟.. فيديو جراف

معاشي 700 جنيه.. الفنان حسين الشريف يكشف سر ابتعاده عن التمثيل "فيديو"

نصف مليار جنيه سنويا.. تفاصيل اتفاق ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح “فيديو”

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ