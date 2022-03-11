نور اللبنانية تكشف لـ "صدى البلد" موعد انتهائها من تصوير "راجعين يا هوا"

مع خالد النبوي..

أكدت النجمة اللبنانية "نور" في تصريح خاص لـ “صدى البلد” أن قاربت علي الانتهاء من تصوير دورها في مسلسل راجعين يا هوا مع النجم خالد النبوي .

وأضافت :" متبقي لي ٢٥ بالمئة من مشاهدي في المسلسل ؛ الذي أعيش به كواليس رائعة ".

نور تروج لمسلسلها :

روجت الفنانة نور اللبنانية، للمسلسل الرمضاني (راجعين ياهوي)، ونشرت البوستر الشخصي عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت نور معلقة عبر البوستر: “ماجي في مسلسل #راجعين_يا_هوا على منصة شاهد في رمضان”.



وكشفت الفنانة نور كواليس وتفاصيل بدايتها مع التمثيل،ببرنامج “سهرانين” المذاع على قناة “أون”قائلة:” بدأت في مجال الإعلانات في لبنان ولم يكن لدي رغبة في التمثيل ولم أكن أحب الكاميرا “، مضيفة:” انا خريجة فنون جميلة وأي حاجة لها علاقة بالرسم أحبها ".



وتابعت نور:" كنت أزور مصر قبل التمثيل للمشاركة في الإعلانات، ثم اتجهت للتمثيل وأول فيلم لي كان شورت وفانلة وكاب".

وعن كواليس قصص الحب في فترة الطفولة ايام المدرسة، قالت الفنانة نور:" اول قصة حب لي كانت لما كان عندي 15 سنة".



بوسترات المسلسل :

ننشر 10 بوسترات منفردة لأبطال مسلسل "راجعين ياهوى" للنجم خالد النبوى، ونور اللبنانية، والمقرر أن يعرض فى موسم شهر رمضان المقبل، على قناة cbc ، dmc وظهر كل نجم فى بوستر منفرد أبرزهم بطل العمل خالد النبوى ونور اللبنانية وهنا شيحة، ووفاء عامر، وهدى المفتى وسلمى أبو ضيف وإسلام جمال، ومصطفى درويش، حيث يواصل مخرج العمل التصوير، فى العديد من الديكورات المتخصصة بأحداث المسلسل، منها حى الجمالية التى يتم تصوير معظم المشاهد فيه.