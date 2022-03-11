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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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البنك الدولي يرصد تقدم مصر 5 نقاط في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال 2022.. شاهد

البنك الدولي
البنك الدولي

وضعت الحكومة خطة لزيادة معدلات مشاركة المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في المشروعات الاقتصادية وذلك من خلال إعداد دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي ويعمل الدليل على دمج البعد الاجتماعي في الخطط التنموية بحيث تضمن البرامج والمشروعات والأنشطة التي تضعها الجهات الحكومية المساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية وتخدم القضايا ذات الأولوية للمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.

وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، والذى يعرض على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين ياسر عبدالستار ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "البنك الدولي: مصر تتقدم 5 نقاط في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال 2022".

كما يهدف الدليل إلى زيادة معدل مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ليصل إلى 35% بحلول سنة 2030 مقارنة بمعدل يبلغ حاليا 14.3%، ويتضمن الدليل أيضا التدخلات والإجراءات والأنشطة المقترحة لتلبية احتياجات الفئات الاجتماعية في 11 قطاعا، بالإضافة إلى جهود الدولة لتمكين المرأة والمتمثلة في إنشاء وحدات تكافؤ الفرص على مستوى المؤسسات الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص التي تهدف إلى ضمان بيئة عمل آمنة تمنع التمييز.
 

البنك الدولي ذوي الاحتياجات منه الشرقاوي النشاط الاقتصادي

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