لتجبره على الطلاق.. سيدة تمارس الرذيلة مع عشيقها أمام زوجها في الجيزة | تفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ملابسات قيام سيدة بتكبيل زوجها بمساعدة عشيقها وممارسة الرذيلة أمامه لإجباره على الطلاق.

قصة جريمة الزوجة بدأت حين خططت وعشيقها للتخلص من زوجها، وأحضرت الأول إلى منزل الزوجية بمنطقة بولاق الدكرور، وقامت بمساعدة عشيقها بتقييد حركة زوجها وتوثيقه بالحبال.

وعقب ذلك ظلت الزوجة وعشيقها يعذبا الزوج، مع تكرار طلبها الطلاق منه، وفي غضون ذلك مارست الزوجة الرذيلة مع عشيقها أمام عينه، حتى ألقى عليها يمين الطلاق.

وخلال فرحتها مع عشيقها، استطاع الزوج فك وثاقه والقفز من شرفة الطابق الثالث هروبا من زوجته وعشيقها.

تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة بلاغا، يفيد بسقوط شخص من الطابق الثالث في عقار بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

ودلت التحريات التي باشرها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن الشخص حاول الهروب من زوجته وعشيقها.

وتبين من التحريات، قيام الزوجة بإحضار عشيقها وتكبيل زوجها وممارسة الرذيلة أمام عينه ومحاولة تعذيبه، لإجباره على الطلاق.

كما كشفت التحريات أنه فور قيامه بطلاقها نجح في فك وثاقه وقفز من شرفة الطابق الثالث.