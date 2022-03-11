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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الزراعة ومحافظ أسوان يتابعان المفرخات السمكية بجرف حسين وصحارى.. صور

وزير الزراعة ومحافظ
وزير الزراعة ومحافظ أسوان يتفقدا المفرخات السمكية بجرف حسين

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة مكوكية سريعة على بعد ١٥٠ كم من مدينة أسوان، شملت تفقد المفرخ السمكى بميناء قرية جرف حسين، ومزارع القمح التابعة لأحد المشروعات الاستثمارية، رافقهم خلالها اللواء كرم سالم رئيس الشركة الوطنية للمقاولات، و الدكتور صلاح مصـيلحى رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية ، والدكتور محمد الشحات رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، والمهندس سيد جاد الرب رئيس الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي، وقيادات الوزارة والمحافظة .

ويأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير آليات العمل و تنمية الثروة السمكية بجميع البحيرات والمسطحات المائية من أجل متابعة مشروع تطوير ورفع كفاءة المفرخ السمكي من بين٣ مفرخات سمكية بصحارى وجرف حسين وتوشكى بتكلفة إجمالية ٦٥ مليون جنيه من أجل زيادة إنتاج الزريعة والتى من المخطط أن تضاعف إلى ٧٠ مليون زريعة بدلاً من ١٤ مليون العام الحالي، فيما كانت ٩ مليون زريعة في العام المنقضى مع انتقاء البلطى النيلى الأكثر جودة .

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واستمعا وزير الزراعة ومحافظ أسوان إلى شرح تفصيلى لمشتملات المفرخ السمكى بجرف حسين والذى تم إنشاؤه عام ١٩٩٧ ويشمل ٢٢٠ حوض أسمنتى مساحة كلاً منهما تتراوح ما بين ٢٠٠ م٣ إلى ٣٠٠ م٣ ، بجانب ١٢ حوض ترابى أرضى بمساحة فدان ، وعقب ذلك توجه الوزير والمحافظ  إلى تفقد مزارع القمح والتي تضم ٥٣٠٠ فدان مزروعة بنظام الري الحديث بواسطة إحدى الشركات الاستثمارية السعودية ، كما يضم المشروع مزرعة إنتاج حيواني بحوالي ٦ آلاف رأس ماشية ومحطة شمسية بطاقة ٢ ميجا وات، وتضمنت  الجولة الميدانية لوزير الزراعة ومحافظ أسوان تفقد الأحواض التجريبية للزريعة السمكية والتربية ومركز البحوث السمكية بالهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى بمنطقة صحارى والتى تضم ١٦ حوض ترابى أرضى تتراوح مساحتهم ما بين فدان إلى ٢،٥ فدان .

ثم اختتما وزير الزراعة ومحافظ أسوان جولتهما المكوكية بتفقد المفرخ السمكى بصحارى والذى بدأ إنتاجه عام ١٩٩٢ ويضم ١٩٣ حوض أسمنتى تتراوح مساحتهم ما بين ٤ م٣ إلى ١٥٠ م٣ ،  وتستخدم فى عمليات تربية الزريعة حتى حجم الإطلاق بالبحيرة ، فضلاً عن مبانى تضم معمل للتفريغ الصناعى ومحطة للتهوية بإجمالى ٦ وحدات تعمل بالتبادل لتغذية الأحواض الإسمنتية ، وكذا محطة للطلمبة العائمة ومبنى لمحطة الكهرباء خاص بالمحولات والمولدات ، علاوة على الخزان العلوى والخزان الأرضى ومبنى طلمبات السحب والطلمبات الغاطسة .

ومن جانبه أكد محافظ أسوان أن مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة تستهدف بجانب إنشاء وتطوير البنية التحتية والمواقع الخدمية العمل على تحقيق التنمية المستدامة بزيادة دخل الأسر وتحسين مستوى المعيشة لهم وهو الذى سيأتي بزيادة معدلات الإنتاج السمكي والزراعى والحيواني هناك تعاون بناء حول بحيرة ناصر ومن بينها الاستعدادات الجارية لتطبيق فترة الغلق الكامل لبحيرة ناصر لمدة شهرين بداية من منتصف مارس المقبل وحتى مايو القادم لتحقيق العوائد الاقتصادية لحوالى 22 ألف صياد بزيادة الإنتاج من الأسماك الأورجنيك عالية الجودة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية .

ولفت المحافظ إلى أن هناك العديد من محاور العمل المشترك الأخرى التى نسعى إلى تفعيل بروتوكول التعاون البروتوكول لتنمية الإنتاج الحيوانى أو السمكى أو الداجنى ، بجانب تنفيذ عمليات تصنيع أو خدمات على منتجات زراعية أو غيرها .

 

وزير الزراعة ومحافظ أسوان يتفقدا المفرخات السمكية بجرف حسين وصحارى 
وزير الزراعة ومحافظ أسوان يتفقدا المفرخات السمكية بجرف حسين وصحارى 
وزير الزراعة ومحافظ أسوان يتفقدا المفرخات السمكية بجرف حسين وصحارى 
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