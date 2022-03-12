قطع المياة 12 ساعة عن الشرابية وضعفها بعدة مناطق في القاهرة اليوم.. فيديو

كشفت قناة دي إم سي، أنه سيتم قطع المياه لمدة 12 ساعة عن الشرابية وضعفها بعدة مناطق في القاهرة اليوم السبت.

وقالت الإعلامية هبة ماهر مذيعة دي إم سي، أن شركة مياه الشرب بالقاهرة، أعلنت قطع المياه عن منطقة الشرابية بالكامل، وضعفها بمناطق باب الشعرية – الظاهر - العباسية، اعتباراً من الساعة 12 ظهر السبت وحتى الساعة 12 منتصف ليل نفس اليوم.

ولفتت هبة ماهر أن سبب قطع المياه يكون لبعض التحويلات فى مسار المياه.

وفى بيان لشركة مياه الشرب فقد أرجعت شركة مياه الشرب بالقاهرة سبب قطع وضعف المياه نظراً لأعمال تحویل مسار خط مياه قطر ۱۲۰۰مم أسفل كوبري غمرة.

أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة.

الخط الساخن

طالبت شركة مياه الشرب بالقاهرة الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والموبايل وخدمة الواتس اب على الرقم ٠١٢٠٦٦٦٥١٢٥ لطلب سيارات مياه الشرب.

