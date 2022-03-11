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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 39 مخالفة في حملات على الأسواق بـ أسوان

حملات تموينية بأسوان
حملات تموينية بأسوان

نفذت مديرية التموين بمحافظة أسوان، عددا من الحملات المكبرة لضبط منظومة الأسعار والتى أسفرت عن تحرير 5 محاضر لعدم إعلان الأسعار بمدينة السباعية، بجانب 10 محاضر لعدم وجود شهادة صحية.

وحررت الحملات التموينية، 6 محاضر نظافة عامة بمخابز العيش الطباقى ومحلات الطيور، علاوة على 6 محاضر، مع إعداد المضبوطات المخالفة من مكسبات الطعم والألوان الصناعية، وهو الذى توازى مع تحرير 10 محاضر إشغال طريق، وأيضاً 2 محضر لمزاولة النشاط بدون ترخيص. 

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من جانبه تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الجهود المبذولة من رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارات التموينية وذلك بناءاً على تكليفات المحافظ فور الإنتهاء من إجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بمتابعة القيادات المحلية لحركة الأسواق وتوافر السلع المختلفة بها بصفة يومية ، مع التدخل الفورى لمواجهة جشع بعض التجار بالمبالغة أو المغالاة فى الأسعار.

وأشار إلى أنه جارى التنسيق لتدشين أكبر معرض "أهلاً رمضان" بمدينة أسوان ، بجانب عدد من المعارض الأخرى بباقى المراكز والمدن على مستوى المحافظة من أجل توفير السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية بأسعار مخفضة ، وبعروض مميزة تشارك فيه الشركة المصرية لتجارة الجملة ، وعدد من سلاسل السوبر ماركت ، وبشكل جديد سيتم الإعلان عنه فور تجهيزه.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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