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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بها جاكوزي وحمام سباحة ومهبط للطائرات..

حكاية إعادة ترميم "الحلم الأمريكي" أطول سيارة في العالم

الحلم الأمريكي
الحلم الأمريكي

خضعت أطول سيارة في العالم الليموزين الأيقونية "الحلم الأمريكي" لعملية صيانة شاملة وإعادة بناء في فلوريدا بدأت في عام 2020، وانتهت آخر مراحلها مؤخرا، لتعود صالحة للاستخدام مرة أخرى، وهي السيارة التي تم بناؤه في الأصل بمدينة بوربانك كاليفورنيا عام 1986 من قبل المصمم جاي أوربيرج، وهو من أطلق عليها اسم "الحلم الأمريكي"، وقد تم تصنيفها من قبل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأنها أطول سيارة في العالم حيث أنها تبلغ 100 قدم.

 

استوحى المصمم سيارة "الحلم الأمريكي" من طراز "كاديلاك الدورادو" ولكن بتعديلات ضخمة لتكون بهذا الطول، وهي أيام مجدها في التسعينات كانت تحتاج لسائقين، خاصة مع وجود 26 عجلة ومحركين لتشغيلها، ولكن بعد ذلك بسبب أنها سيارة غير عملية تم تخزينها في مستودع بـ "نيو جيرسي" لسنوات طويلة بلا صيانة أو عناية واهتمام لتصبح بمرور الوقت وتعاقب السنين قطعة جديد مهملة منسية، ولكن كان لـ "مايكل ديزر" جامع السيارات بفلوريدا وصاحب متحف ديزر لاند للسيارات، رأيا آخر، حيث قام بشراء الحلم الأمريكي في عام 2019 ليعيدها للحياة مرة أخرى بعد موتها إكلينيكيا.

 

تم نقل سيارة كاديلاك إلدورادو المعدلة من إنتاج سنة 1976، من منزل مالكها السابق، مايكل مانينغ، في مقاطعة ناسو، نيويورك ، إلى أورلاندو. ليعمل "ديزر" وفريقه المحترف والمتخصص في صيانة السيارات على إعادة بناء السيارة وترميمها من الألف للياء ويعيدها للحياة مرة أخرى، لتعمل بكامل طاقتها، ولتحافظ على لقبها كأطول سيارة في العالم.

تضمنت عملية الترميم الشاملة والصيانة إعادة بناء الهيكل الخارجي، وترميم المقصورة الداخلية من مقاعد وكونسول وعدادات، واستبدال المحرك، وترقيات لحمام السباحة داخل السيارة الفارهة، وصيانة ملعب الجولف الصغير، والجاكوزي. 

وفقًا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية ، فإن عملية الترميم بما في ذلك تكاليف الشحن والانتقال، كلفت ديزر وفريقه حوالي 250 ألف دولار لإكمالها.

الحلم الأمريكي

يبلغ طول سيارة الحلم الأمريكي ، التي أصبحت قادرة مرة أخرى على السير في الطرقات، 100 قدمًا و 1.5 بوصة ، وهي بذلك تحطم الرقم القياسي السابق الذي سجلته في عام 1986. تحتوي على 26 عجلة، ومحركين V8 أحدهما أمامي والآخر خلفي ويمكن للسيارة حمل ما يصل إلى 75 شخصًا بالداخل. وإلى جانب بعض العناصر التي سبق ذكرها، تحتوي أيضًا على طاولة بلياردو وحتى مهبط للطائرات العمودية.

الحلم الأمريكي

على الرغم من أن الحلم الأمريكي من الناحية الميكانيكية والتقنية قابلة للقيادة والسير في الطرقات العامة، إلا أن أصحابها يرون أن الطول المبالغ فيه يجعلها غير عملية،  بدلاً من ذلك، ستعرض الليموزين الأيقونية في عرض لمتحف السيارات Dezerland Park خارج أورلاندو بولاية فلوريدا.

الحلم الأمريكي ليموزين كاليفورنيا موسوعة جينيس موسوعة جينيس للأرقام القياسية كاديلاك كاديلاك الدورادو متحف ديزر لاند مايكل ديزر

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