عيار 24 يكسر حاجز الألف.. جنيهان زيادة في أسعار الذهب اليوم

أظهر سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الجمعة؛ ارتفاعا بمقدار جنيهين منذ أمس الخميس، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية؛ وذلك على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة لدي محلات الصاغة.



وبحسب ما أعلنه موقع “إيجيبت جولد برايس” المتخصص في سعر الذهب، فتجاوز سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة حاجز الألف جنيه ليصل لحوالي 1001 جنيه بعد أن كان 999 جنيها أمس.



وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا 876 جنيها بعد أن كان 874 جنيها أمس بزيادة بلغت جنيهان.



ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط انتشارا حوالي 751 جنيها مقابل 749 جنيها أمس.



وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة 584 جنيها.

بينما سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 7008 جنيها وأوقية الذهب 31.14 ألف جنيه و كيلو الذهب حوالي 1.001 مليون جنيه.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

الذهب يقترب من أعلى سعر في التاريخ

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن هناك تحركًا في أسعار المعدن الأصفر وصل إلى 3.1%، وفور إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حظر استيراد النفط الروسي؛ يقترب الذهب من أعلى سعر له في تاريخه.

وأضاف “واصف”، عبر قناة «صدى البلد»، أن سلسلة العقوبات أدت لارتفاع أسعار البترول بدرجة كبيرة، مؤكدًا أن ارتفاع سعر الذهب له عوامل كثيرة، وارتفاع سعر البترول أدى إلى حالة تضخم لحظي.

وتابع رئيس شعبة الذهب أن المستثمرين يلجأون، عند ارتفاع التضخم؛ لشراء الذهب باعتباره الملاذ الآمن منذ عهد الفراعنة «الحاصل النهارده ارتفاعات متتالية في الأسعار»، مؤكدًا أن هدف الرئيس السيسي هو الوصول للتصدير بـ 100 مليار دولار ولابد أن يكون للذهب دور في تحقيق هذا الهدف، وأوضح إيهاب واصف أنه كان هناك معرض للمشغولات الذهبية، والمنتج المصري لاقى استحسانًا كبيرًا من الزائرين العرب. رئيس شعبة الذهب أن المستثمرين يلجأون، عند ارتفاع التضخم؛ لشراء الذهب باعتباره الملاذ الآمن منذ عهد الفراعنة «الحاصل النهارده ارتفاعات متتالية في الأسعار»، مؤكدًا أن هدف الرئيس السيسي هو الوصول للتصدير بـ 100 مليار دولار ولابد أن يكون للذهب دور في تحقيق هذا الهدف، وأوضح إيهاب واصف أنه كان هناك معرض للمشغولات الذهبية، والمنتج المصري لاقى استحسانًا كبيرًا من الزائرين العرب.