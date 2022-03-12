سعر الذهب اليوم السبت 12- 3- 2022

شهد سعر الذهب في مصر في بداية تعاملات اليوم السبت 12-3-2022؛ استقرارا بعد أن زاد أمس بمقدار جنيهان على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية؛ وذلك على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة لدي محلات الصاغة.



وبحسب ما اعلنه موقع “ إيجيبت جولد برايس” المتخصص في سعر الذهب فقد تجاوز سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة حاجز الألف جنيه ليصل لنحو 1001 جنيه..



وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا 876 جنيها ..



ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 751 جنيها ..

بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 7008 جنيه و أوقية الذهب 31.14 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 1.001 مليون جنيه.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

الذهب يقترب من أعلى سعر في التاريخ



وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن هناك تحركًا في أسعار المعدن الأصفر وصل إلى 3.1%، وفور إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حظر استيراد النفط الروسي؛ يقترب الذهب من أعلى سعر له في تاريخه.

وأضاف “واصف”، عبر قناة «صدى البلد»، أن سلسلة العقوبات أدت لارتفاع أسعار البترول بدرجة كبيرة، مؤكدًا أن ارتفاع سعر الذهب له عوامل كثيرة، وارتفاع سعر البترول أدى إلى حالة تضخم لحظي.

وتابع رئيس شعبة الذهب أن المستثمرين يلجأون، عند ارتفاع التضخم؛ لشراء الذهب باعتباره الملاذ الآمن منذ عهد الفراعنة «الحاصل النهارده ارتفاعات متتالية في الأسعار»، مؤكدًا أن هدف الرئيس السيسي هو الوصول للتصدير بـ 100 مليار دولار ولابد أن يكون للذهب دور في تحقيق هذا الهدف، وأوضح إيهاب واصف أنه كان هناك معرض للمشغولات الذهبية، والمنتج المصري لاقى استحسانًا كبيرًا من الزائرين العرب.

ونوه رئيس شعبة الذهب بأن المستثمرين يلجأون، عند ارتفاع التضخم؛ لشراء الذهب باعتباره الملاذ الآمن منذ عهد الفراعنة «الحاصل النهارده ارتفاعات متتالية في الأسعار»، مؤكدًا أن هدف الرئيس السيسي هو الوصول للتصدير بـ 100 مليار دولار ولابد أن يكون للذهب دور في تحقيق هذا الهدف، وأوضح إيهاب واصف أنه كان هناك معرض للمشغولات الذهبية، والمنتج المصري لاقى استحسانًا كبيرًا من الزائرين العرب.