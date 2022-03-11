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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زيارة مفاجئة لوكيل الصحة بالدقهلية على المستشفيات

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الجمعة في إطار المتابعة المستمرة والدورية لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بجولات مرورية مفاجئة تفقد خلالها مستشفى السنبلاوين العام ومستشفى المقاطعة المركزي و مستشفى شبراسندي المركزى للتأكد من سير العمل على النحو الأمثل. 

و استهل وكيل الوزارة جولته بزيارة مستشفى السنبلاوين العام تفقد خلالها معظم اقسام المستشفى منها الاستقبال وقسم العمليات وبنك الدم ومركز اللقاح كما تفقد مبنى الإدارة الصحية بالسنبلاوين وذلك للإطمئنان على سير العمل والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمرضى ومدى إلتزام وتواجد الفرق الطبية وقام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من تدوين كافة البيانات والإجراءات الطبية والعلاجية للحالات بها وأشاد بالجهد المبذول في تقديم الخدمة الجيدة بقسمي العمليات وبنك الدم. 

 كما استأنف وكيل الوزارة جولته بالمرور على مستشفى المقاطعة المركزي تفقد خلالها المبنى الجديد للمستشفى تحت الإنشاء ومعظم أقسام المستشفى الداخلية من ضمنها العمليات والحضانات و الاستقبال ومركز اللقاح.

 واختتم وكيل الوزارة جولته بتفقد أقسام مستشفى شبراسندي المركزي من الأقسام الداخليه والعيادات الخارجيه والأشعة والاستقبال والطوارئ وغيرها من الأقسام. 

كما حرص وكيل الوزارة خلال جولته المرورية بالمستشفيات على استطلاع راي المرضى والمستفيدين من الخدمات الطبية وشدد على مديري المستشفيات بالاهتمام بالمرضى وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

 واكد وكيل الوزارة على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم الخدمة الطبية اللازمه للمرضى وتابع تطبيق الاجراءات الاحترازيه والوقائية اللازمة والتزام الفرق الطبية بارتداء الواقيات الشخصية.

 وأضاف أن مديرية الصحة بالدقهلية وقياداتها وإدارتها الفنية ستسخر كافة إمكانياتها لدعم إدارات المستشفيات والإدارات الصحية والاطقم الطبية والعاملين بها لرفع مستوى الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية متمنيا لجميع الاطقم الطبية دوام التوفيق والنجاح.

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الدقهلية الإجراءات الاحترازية المستلزمات الطبية مستشفى السنبلاوين العام الخدمات الطبية

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