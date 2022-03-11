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أستاذ فلسفة العلوم: لا نسعى للشهرة ونبحث عن كل ما هو جديد

الدكتور ماهر عبدالقادر
الدكتور ماهر عبدالقادر

قال الدكتور ماهر عبدالقادر، أستاذ فلسفة العلوم بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، إن فلسفة العلوم كما يتفق عليها كبار فلاسفة العلم في العالم هي نقد وتحليل لبنية العلم كاملا، حيث يعمل العلماء في مجال الأبحاث العلمية، ولكن هناك جوانب أخرى في البحث العلمي والنظرية العلمية تحتاج إلى التحليل، وهذه هي مهمة فلاسفة العلم، «فلاسفة العلم لا يسعون للشهرة ولكنهم يقدمون كل ما هو جديد للفلاسفة والعلماء في آن واحد».

وأضاف «عبدالقادر»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن فلاسفة العلم يعملون في منطقة وسط بين الفلاسفة والعلم، وهم ليسوا بالعلماء، ولكن فلسفة العلم ذاتها هي علم وتضيف أبعاد جديدة في تحليل المعرفة العلمية، «الكيان المتواصل لدينا هو المعرفة العلمية، ومنها تتولد معرفة علمية أخرى حتى يكون البناء الفكري متكامل دائما».

وأوضح أن الواقع الخارجي يحتاج للتحليل والمعرفة بكل ما يأتي من معلومات، ثم كيفية بناء هذه المعرفة المفككة في بناء متكامل، وهو ما يؤكد بأن فلسفة العلوم هي شئ متجدده باستمرار، لافتا إلى أن فسيلسوف العلوم يجب أن يكون ملما بالمنطق والرياضة والفيزياء، ومنها يتم ضبط العلم بعد التعامل مع المعلومات بالتحليل والتفنيد.

وأكد أن ما يشغل بال فيلسوف العلم هو ما يعرف بالمنطق الرياضي، والعلمان متداخلان، ويتم استخدام المنطق الرياضي في البرهنة على كل القضايا والقوانين والأطروحات الخاصة بفلسفة العلم، «لا أتصور فيلسوف علم يبقي فيلسوف علم وميعرفش رياضة أو فيزياء».

الإعلامية قصواء الخلالي المساء مع قصواء فلسفة العلوم نقد وتحليل مجال الأبحاث العلمية

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