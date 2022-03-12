المحافظات تحاصر جشع التجار والغلاء .. حملات مكثفة و مرور مفاجئ.. والمحافظون: ردع لكل من تسول له نفسه احتكار السلع أو رفع أسعارها

المحافظات تواجه جشع التجار وغلاء الأسعار

حملات مكثفة لمجابهة كافة صور التلاعب بأسعار السلع والغش التجاري

ضبط محاولات الاحتكار من قبل بعض تجار الجملة للمغالاة في الأسعار

توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة والتنسيق لبدء معارض أهلا رمضان





أعلن المحافظون و أجهزة المحافظات المختلفة الحرب على المحتكرين والتجار الجشعين من خلال حملات مكثفة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية ومديريات التموين لضبط الأسعار وضمان وجود معروض كاف من السلع.



ففي القاهرة؛ شدد اللواء خالد عبد العال المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع ، ومنع المغالاة في الأسعار ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.



وشدد على تكثيف حملات ضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في الأسواق ومتابعة توافرها في ظل تداعيات ارتفاع الأسعار على مستوى العالم بحضور اللواء علاء رشاد سكرتير عام محافظة القاهرة واللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين ، وأحمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن الاجتماعى وعز فرغل رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية .



ووجه محافظ القاهرة كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بالتوسع في إقامة معارض " أهلا رمضان " لتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة ، وتقديم عروض مميزة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم ، والتوسع في إقامة المعارض الثابتة والمتحركة ومنافذ البيع والشوادر بكافة أحياء ومناطق القاهرة لتوفير السلع الأساسية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المعظم.



وأكد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية، وتفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق، وزيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين.



وطالب محافظ القاهرة بدعم وتشجيع جميع المبادرات المجتمعية من الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال التي تسعى لتوفير السلع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق .



وفي البحر الأحمر أجرى اللواء عمرو حنفي، جولة موسعة على الأسواق والمحلات التجارية، اليوم الجمعة، بمدينة الغردقة، للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

تفقد المحافظ، عدداً من السلاسل التجارية، وتابع توافر السلع الاستراتيجية بمختلف أنواعها، وحذر التجار من محاولة التلاعب في الأسعار، حيث سيتم الضرب بيد من حديد لمحتكري السلع، من خلال تطبيق الإجراءات القانونية التي تصل إلى الحبس والغرامة.

حرص المحافظ، على مقابلة عدداً من المواطنين ممن تصادف وجودهم، وطمأنهم بتوافر كميات مناسبة كمخزون استراتيجي من مختلف أنواع السلع الغذائية والتموينية تكفي لعدة أشهر، وناشدهم بعدم التكالب على السلع وتخزينها ، لأن هذا الأمر يجعل بعض التجار الجشعين يقوموا باخفاء السلع نتيجة زيادة الطلب عليها لرفع سعرها وتحقيق مكاسب إضافية، لكن الحكومة بكافة أجهزتها تقف بالمرصاد لهؤلاء وتتخذ حيالهم الإجراءات القانونية لتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه احتكار السلع أو رفع أسعارها.



وجه محافظ البحر الأحمر، كل رؤساء المدن، وكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بشن حملات رقابية يومية على مختلف الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية ومحلات السوبر ماركت، ورفع تقرير يومي بنتائجها وجهودها، مؤكداً أنه سيقوم بجولات مفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق،وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يتابع بنفسه جهود المحافظات وكافة الجهات المعنية لضبط الأسعار والأسواق.

وفي أسوان نفذت مديرية التموين بالمحافظة ، عددا من الحملات المكبرة لضبط منظومة الأسعار والتى أسفرت عن تحرير 5 محاضر لعدم إعلان الأسعار بمدينة السباعية، بجانب 10 محاضر لعدم وجود شهادة صحية.

وحررت الحملات التموينية، 6 محاضر نظافة عامة بمخابز العيش الطباقى ومحلات الطيور، علاوة على 6 محاضر، مع إعداد المضبوطات المخالفة من مكسبات الطعم والألوان الصناعية، وهو الذى توازى مع تحرير 10 محاضر إشغال طريق، وأيضاً 2 محضر لمزاولة النشاط بدون ترخيص.



من جانبه تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الجهود المبذولة من رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارات التموينية وذلك بناءاً على تكليفات المحافظ فور الإنتهاء من إجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بمتابعة القيادات المحلية لحركة الأسواق وتوافر السلع المختلفة بها بصفة يومية ، مع التدخل الفورى لمواجهة جشع بعض التجار بالمبالغة أو المغالاة فى الأسعار.

وأشار إلى أنه جارى التنسيق لتدشين أكبر معرض "أهلاً رمضان" بمدينة أسوان ، بجانب عدد من المعارض الأخرى بباقى المراكز والمدن على مستوى المحافظة من أجل توفير السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية بأسعار مخفضة ، وبعروض مميزة تشارك فيه الشركة المصرية لتجارة الجملة ، وعدد من سلاسل السوبر ماركت ، وبشكل جديد سيتم الإعلان عنه فور تجهيزه.