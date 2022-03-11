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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والنظافة بأبوقرقاص بالمنيا

حملات لازالة التعديات
حملات لازالة التعديات بأبوقرقاص

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز حملة مكبرة لرفع الإشغالات لمنع التكدس والزحام بالمدينة.

أسفرت عن تحرير  25 محضر إشغال طريق و 30 حالة ازالة إدارية و 22 غرامة فورية و 10 محاضر نظافة بالمركز وذلك تنفيذا لتكليفات  المحافظ اللواء أسامة القاضي الذى أكد على  متابعة التزام المواطنين فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء وتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية.

واكد رئيس المركز  أن الحملة المفاجأة تمكنت من المرور على المحلات التجارية والمطاعم والكافتيريات ووسائل النقل الجماعي والصيدليات لمتابعة مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وشدد على المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات والتباعد والتعقيم والتطهير ولفت أن هناك متابعة في المركز لتحديد حالات الاشتباه بفيروس كورونا، والتعامل معها بصورة سريعة مؤكدةً أن الأجهزة المعنية تعمل بشكل كبير على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية .

 

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