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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صفحة جديدة فى بيت الأمة.. عبد السند يمامة يفوز برئاسة الوفد .. ويؤكد: نقبل الرأي الآخر.. التقييم سيكون بالجهد والعطاء..ونمارس المعارضة البناءة التي تخدم الدولة المصرية

عبد السند يمامة
عبد السند يمامة

رئيس الوفد: 

الحزب سيظل دوما على العهد في دعم القيادة السياسية

اليوم بدأت صفحة جديدة أول سطر فيها عودة حزب الوفد

العمل والإخلاص مع الوفديين لتحقيق الأهداف والبرامج بعودة حزب الوفد من بيت الأمة

 

بدأت صباح اليوم انتخابات رئاسة حزب الوفد، والتي كان يتنافس على منصب رئاسة الحزب المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد وكيل أول مجلس الشيوخ، والدكتور عبد السند يمامة عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس معهد الدراسات السياسية في الحزب.

وبدأ التصويت في انتخابات رئاسة الوفد 2022، الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء اليوم الجمعة، في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي بالجيزة، تحت إشراف قضائي كامل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وانتهى اليوم بإعلان اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 فوز الدكتور عبد السند يمامة برئاسة حزب الوفد لفترة انتخابية تمتد لعام 2026.

وعقب الفوز مباشرة قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد الجديد، إن اليوم طويت صفحة في الوفد وبدأت صفحة جديدة أول سطر فيها عودة حزب الوفد.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده الدكتور عبد السند يمامة عقب إعلان فوزه برئاسة حزب الوفد، مساء اليوم الجمعة، في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي في الجيزة.

 

ووعد رئيس الوفد الجديد بالعمل والإخلاص مع الوفديين لتحقيق الأهداف والبرامج بعودة حزب الوفد من بيت الأمة، قائلًا: "لا يوجد بيني وبين أحد خلافات، ولكن سيكون التقييم بالجهد والعطاء.. لا إقصاء ونقبل الرأي والرأي الآخر".

 

وجاءت نص كلمة الدكتور عبد السند يمامة الرئيس الجديد لحزب الوفد كالتالي :
 

"بسم الله الرحمن الرحيم


الوفديون الأحرار اليوم وبنتيجة الانتخابات طويت صفحة وبدأت صفحة جديدة أول سطر فيها عودة حزب الوفد، وأعدكم بالعمل والإخلاص ومع الوفديين لنحقق هدفنا وبرنامجنا وهو عودة حزب الوفد، وهنا من بيت الأمة أشكركم جميعًا وأقول: لا يوجد بيني وبين أحد خلافات، واذهبوا فأنتم الطلقاء، ولكن بالكفاءة والعطاء فقط سيكون التقييم وسيكون الجُهد، وستبدأ خطوتنا نحو هدفنا بعودة حزب الوفد لكل الوفديين، ولا إقصاء والرأي الآخر مقبول، ومن الغد سنبدأ صفحة جديدة بوفد جديد، لنشارك في الحياة السياسية.


لا شخصنة، لنا خطوات وسياسة وأشكركم، ويحيا الوفد ويحيا الوفد، عاش الوفد ضمير الأمة، وقبل أن أنهى الكلمة أشكر الموقف بعيد النظر والمحترم من المهندس ياسر قورة، ويكفي أن نقول منذ أن انتفقنا أصبحنا حملة واحدة، وكان مكتبه مقر الحملة الانتخابية".

 

فيما أعلن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، استمرار حزب الوفد في دعم الحزب الكامل للقيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية وجميع مؤسسات الدولة خلال الفترة القادمة.

وأكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، فى بيان صحفى له أن حزب الوفد حزب معارض المعارضة البناءة التي تخدم الدولة المصرية.

ووجه رئيس الوفد الشكر لأعضاء حزب الوفد بجميع المحافظات وأعضاء الجمعية العمومية على مشاركتهم اليوم وتصدير صورة ديمقراطية في مصر والعالم كما هو عهد الوفد الحفاظ على الديمقراطية.

مصر الشيوخ مجلس الشيوخ حزب الوفد القيادة السياسية Law Government عبد السند يمامة

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