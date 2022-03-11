غلق 7 منشآت صحية لمخالفة الاشتراطات الطبية في المنوفية

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، بقيادة الدكتورة شيرين مسعد , و بتعاون أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية والإدارات التابعة لها بإجراء عدد 169 زيارة ميدانية منهم 70 منشأة مطابقة و 60 منشأة تم إنذارها لتلافي السلبيات أثناء المرور، و استصدار قرار غلق ل32 منشأة، وغلق 7 منشآت طبية خاصة.

واكدت الدكتورة شيرين مسعد أن فريق عمل العلاج الحر يُهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى و الجودة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا.

اعرب وكيل صحة المنوفية عن خالص شكره وتقديره لأعضاء العلاج الحر على مجهوداتهم خلال تلك الحملات الموسعة مؤكداً على استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة مؤكداً أنه لن يتم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين.