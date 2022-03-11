خبير السياسات الدولية: سعر النفط بدأ في الانخفاض عالميا | فيديو

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن سعر النفط في العالم بدأ في الانخفاض، متوقعا أن ينخفض أكثر؛ لأن كل دول العالم تتوقع استمرار الأزمة.

وأضاف أشرف سنجر، خلال لقاء له ببرنامج “كلام في السياسة”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، ان ترامب يستخدم الأزمة الروسية الأوكرانية، سياسيا، ضد بايدن؛ استعدادا للانتخابات.

وتابع أشرف سنجر، أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تتحرك مع حلف الناتو، ولا تتحرك منفرده، موضحا أن أمريكا والأوروبيين يدفعون لمواجهة بوتين.

وأشار خبير السياسات الدولية إلى إن الحرب الروسية الأوكرانية ليست مفاجأة، لافتا إلى أن العالم كله يعرف طموح الدب الروسي فلاديمير بوتين، في السيطرة على أوكرانيا.