عند سماع أصوات غير طبيعية.. موعد تغيير تيل الفرامل الخلفي وأعراض تلفه.. تفاصيل

يعتبر تغيير تيل الفرامل الخلفي أحد أبرز مكونات السيارة المتعلقة بالسلامة والأمان، ويتطلب اهتماماً وعناية دورية خاصة حتى لا يؤثر ذلك على كفاءة عمل الفرامل واستقرار السيارة، حيث يتطلب تغييرة في مواعيد محددة أو عند الحاجة لذلك.

تعرف على موعد تغيير تيل الفرامل الخلفي وعراض تلفه

متى يتم تغيير تيل الفرامل الخلفي

يتم تغيير تيل الفرامل الخلفي عند سماع أصوات غير طبيعية في السيارة وخشونة في القيادة غير الاعتيادية تعد من علامات تلف التيل ولابد من تغييره حتى لا يؤثر على إطارات السيارات الخلفية ويصبح الضرر جسيم، فضلا عن وجود إضاءة تضئ في حالة انتهاء صلاحية تيل الفرامل.

علامات بداية تلف او تآكل تيل الفرامل في السيارة

يتسأل الكثير من سائقي السيارات على طرق التعرف على بداية تلف أو تآكل تيل الفرامل بالسيارة، ويجيب المتخصصون في مجال صيانة السيارات، مؤكدين على أن هناك مجموعة من العلامات التي يستدل من خلالها على هذا الامر، والتي يجب على السائق ملاحظتها، ومن أهم هذه العلامات ما يلي:

1- هبوط مستوى دواسة الفرامل في السيارة بشكل ملحوظ.

2- صلابة دواسة الفرامل في السيارة

3- أصوات احتكاك أو صر ير عند الضغط على دواسة الفرامل.

4- إضاءة اللمبة المخصصة للفرامل في تابلوه السيار ة.

5- انحراف السيارة عند الضغط على الفرامل.

تغيير سائل الفرامل

1- قم بسحب سائل الفرامل من خزان الأسطوانة الرئيسية، ثم تخلص من السائل بالطرق السليمة والمتبعة

2- أمليء خزان الأسطوانة الرئيسية بسائل من علبة سائل فرامل جديد

3- قم بنزف وحدة فرامل العجل في كل عجلة حتى يخرج سائل نظيف من مسمار النزف