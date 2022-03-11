عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

عند سماع أصوات غير طبيعية.. موعد تغيير تيل الفرامل الخلفي وأعراض تلفه.. تفاصيل

تعرف على موعد تغيير تيل
تعرف على موعد تغيير تيل الفرامل الخلفي وعراض تلفه

يعتبر تغيير تيل الفرامل الخلفي أحد أبرز مكونات السيارة المتعلقة بالسلامة والأمان، ويتطلب اهتماماً وعناية دورية خاصة حتى لا يؤثر ذلك على كفاءة عمل الفرامل واستقرار السيارة، حيث يتطلب تغييرة في مواعيد محددة أو عند الحاجة لذلك.

تعرف على موعد تغيير تيل الفرامل الخلفي وعراض تلفه

متى يتم تغيير تيل الفرامل الخلفي

يتم تغيير تيل الفرامل الخلفي عند سماع أصوات غير طبيعية في السيارة وخشونة في القيادة غير الاعتيادية تعد من علامات تلف التيل ولابد من تغييره حتى لا يؤثر على إطارات السيارات الخلفية ويصبح الضرر جسيم، فضلا عن وجود إضاءة تضئ في حالة انتهاء صلاحية تيل الفرامل.

 

علامات بداية تلف او تآكل تيل الفرامل في السيارة

يتسأل الكثير من سائقي السيارات على طرق التعرف على بداية تلف أو تآكل تيل الفرامل بالسيارة، ويجيب المتخصصون في مجال صيانة السيارات، مؤكدين على أن هناك مجموعة من العلامات التي يستدل من خلالها على هذا الامر، والتي يجب على السائق ملاحظتها، ومن أهم هذه العلامات ما يلي:

 

1- هبوط مستوى دواسة  الفرامل في السيارة بشكل ملحوظ.

2- صلابة دواسة الفرامل في السيارة

3- أصوات احتكاك أو صر ير عند الضغط على دواسة الفرامل.

4- إضاءة اللمبة المخصصة للفرامل في تابلوه السيار ة.

5- انحراف السيارة عند الضغط على الفرامل.

 

تغيير سائل الفرامل

1- قم بسحب سائل الفرامل من خزان الأسطوانة الرئيسية، ثم تخلص من السائل بالطرق السليمة والمتبعة

2- أمليء خزان الأسطوانة الرئيسية بسائل من علبة سائل فرامل جديد

3-  قم بنزف وحدة فرامل العجل في كل عجلة حتى يخرج سائل نظيف من مسمار النزف

 

السيارة هيل الفرامل تيل الفرامل تآكل سائل الفرامل الأسطوانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماتت في الزفة والزوج حالته حرجة.. تشييع جنازة عروس بـ شمال سيناء

إحالة رئيس شركات مقاولات شهيرة ومهندس للجنايات بسبب رشاوي مالية

متزعلوش مني| ميدو : فيه 10 لاعيبة لازم يمشوا من الزمالك

قبل 25 مارس.. التموين تطلب استكمال هذه البيانات لمنع إيقاف البطاقات

فيريرا: للأسف الزمالك خارج دوري أبطال إفريقيا

مليون و300 ألف جنيه.. حقيبة ياسمين صبري مفاجأة في عيد ميلادها |شاهد

مرتضى منصور بعد الهزيمة من الوداد: إيقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم

قرارات ثورية في الزمالك.. عدم التجديد لخماسي الفريق وعرض آخر للبيع

موضوعات متعلقة

بعد طول انتظار.. مازيراتي تكشف الستار عن Grecale في هذا الموعد | صور

BMW تحقق أكبر أرباح في تاريخها الممتد لـ 106 سنوات.. تفاصيل

BMW تسعى لتوسع خطوط إنتاجها بالاستحواذ على Alpina.. تفاصيل

أستون مارتن تكشف عن نسخة جديدة من فانتاج بمحرك V12.. صور

أبرز السيارات الكهربائية القادمة في شهر أبريل.. صور

الآثار المترتبة على شراكة سوني وهوندا في مجال تصنيع السيارات .. تفاصيل

سيارة فولكس فاجن Buzz Cargo لأول مرة بحمولة ضخمة .. صور

رئيس فولكس فاجن: حرب أوكرانيا أسوأ من كورونا .. تفاصيل

ترشيحاتنا

المشروع القومي لتطوير الريف المصري.. توصيات المؤتمر العلمى العاشر لثقافة القرية

لم يتم اتخاذ قرارات.. قمة فرساي تنتهي وأوروبا تستفيق وتعلن اتحادها|خاص فرنسا

قوات روسية تختطف مسئولا أوكرانيا بعد رفضه التعاون معها

مفتى الجمهورية يكشف حكم الطلاق عبر رسائل الفيس بوك والواتس آب

بعد تحقيق أرباح خيالية.. نيتفليكس تعلن انطلاق الموسم السادس من سلسلة بيكي بلايندرز

الباز: ارتفاع الأسعار ليس مسئولية الحكومة فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس يجتمع مع قادة القوات المسلحة ويناقش الأحداث المحلية والأقليمية والدولية

درجات الحرارة تنخفض تحت 8.. تفاصيل 3 أيام من البرودة والأمطار

نجمة زمانها .. لماذا تركت جيهان فاضل الفن وعملت بسوبر ماركت ؟

هشام عباس نجم الحفل.. تفاصيل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس الموسيقى

فيديو

الطقس: إنخفاض بدرجات الحرارة.. وعودة الأجواء الشتوية

بعد 35 سنة سعي وتعب.. شريف إدريس يعتزل الفن

صديق بوتين.. ستيفن سيغال: كيان خارجي ينفق مبالغ ضخمة لإثارة الخلاف بين البلدين

أنقذ أطفالا وسيدات.. حكاية إسلام العشيري أجدع شاب في أوكرانيا

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ