رئيس وزراء دولة أندورا الأوروبية يزور أسوان في جولة سياحية

قام رئيس وزراء دولة أندورا الأوروبية خافيير إسبوت زمورا، بزيارة محافظة أسوان، في جولة سياحية استغرقت يومين، زار خلالها المعالم الأثرية والسياحية بالأقصر وأسوان.



وقال مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة الدكتور عبد المنعم سعيد، في بيان اليوم إن جولة رئيس وزراء أندورا والوفد المرافق له، شملت معبدي رمسيس بمدينة أبوسمبل أقصى جنوب البلاد، ومعبد فيلة بمدينة أسوان، وعددا من المعالم الأثرية والسياحية الأخرى، بجانب جولة حرة في السوق السياحي بمدينة أسوان.

وأضاف أنه عقب الجولة السياحية لرئيس الوزراء برفقة عدد من أصدقائه في محافظة أسوان غادر إلى القاهرة؛ لاستكمال جولته السياحية التي بدأها يوم الأربعاء الماضي في أسوان، وكان معظمها على باخرة سياحية.

وتقع دولة أندورا أو إمارة أندورا جنوب غربي أوروبا في جبال "البرانس" الشرقية وتحدها إسبانيا وفرنسا، وتعد سادس أصغر دولة في أوروبا، حيث أن مساحتها تبلغ 468 كم²، ويبلغ عدد سكانها نحو 85 ألفًا و645 نسمة.

