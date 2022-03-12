أسامة كمال: وقف الولايات المتحدة استيراد النفط الروسي قد يسبب ارتفاع الأسعار

قال أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن وقف الولايات المتحدة استيراد النفط الروسي قد تسبب في ارتفاع الأسعار، موضحا:" الاستغناء عن منتجات النفط أمر غير ممكن خلال السنوات المقبلة".

وأوضح كمال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:"الخام الروسي يطرح 5 مليون برميل يوميا وإذا انخفض الإنتاج 5 مليون برميل وبالنسبة لأوبك 5 مليون برميل 12.5 وهو رقم كبير والخام في الأساس يذهب إلى أوروبا ودول شرق أسيا".

وأكمل:"حين انقطعت 5 مليون من روسيا برميل من السوق قررت أمريكا وحلفائها سحب 60 مليون برميل من الاحتياطي وهي تكفي 12 يوم وهذه المدة انتهت؛ فهل سوف يتم سحب كمية مماثلة مجددا من الاحتياطي؟ أشك في ذلك".

وأتم:" حتى الأن تقول روسيا أن امدادات الغاز مستمرة لأن قطعها يعني إعلان الحرب على أوروبا وتأكيدا على هذا الدول الأوروبية قالت إن معاهدات شراء الغاز الروسي أن العقوبات الاقتصادية لا تشمل الغاز".

