أب يستغيث لعلاج إبنته من مرض نادر

أرسل القارئ كريم سيد يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد لعلاج ابنته من مرضها النادر.

وقال كريم سيد في استغاثته ابنتي يارا كريم سيد ٨ أعوام تعاني من مرض نادر اسمه tsc درانات علي خلايا المخ وهذا المرض انتشر علي القلب والرئه وعلاجها يتعدي ١٨ الف جنيه للجرعه الواحدة.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة وعلاج ابنته على نفقة الدولة وصرف العلاج لها للتواصل مع مقدم الاستغاثة على رقم 01147740601.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

يارا كريم سيد /السن٨سنوات/فيصل الطوابق كعابيش بجوار التوحيد والنور الترابيع بجوار سوبر مركت الاخوه()الاب