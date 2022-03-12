دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي في مهمة ثأرية أمام صن داونز

يحل فريق الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، اليوم، السبت، في تمام الثالثة عصرا، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى فريق الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني للثأر من صن داونز بالفوز عليه في عقره داره، وتقاسم صدارة المجموعة الأولى معه.

وكان الأهلي خسر أمام صن داونز بهدف دون رد، في الجولة الماضية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على استاد القاهرة الدولي.

يذكر أن الأهلي تعادل سلبيا مع الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بينما فاز على المريخ 3-2، في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو.

على الجانب الآخر يطمح فريق صن داونز الجنوب إفريقي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر، لتعزيز صدارة المجموعة الأولى، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل للدور ربع النهائي.

ترتيب مجموعة الأهلي:

1- صن داونز : 7 نقاط

2- الأهلي : 4 نقاط

3- الهلال : 4 نقاط

4- المريخ : 4 نقاط