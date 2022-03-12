هاني الناظر: غطاء النوم غير القطني أهم أسباب حبوب الجسم | شاهد

كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية، عن أسباب ظهور الحبوب في الجسم في هذه الفترة، قائلا إن غطاء النوم الكثيف وغير قطني يحتك بالجسم.

وأكد الدكتور هاني الناظر، خلال استضافته في برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، أنه من الضروري أن تكون البطانية أعلى اللحاف وليس العكس، ولا بد أن يكون الغطاء الملامس للجسم من القطنيات.

في سياق آخر، نوه الدكتور هاني الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، لمتابعيه عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، إلى أن مؤشرات الطقس في الفترة القادمة وبعد يوم الجمعة 18 مارس، تبين ارتفاع درجات الحرارة لتصبح 24 درجة مئوية خلال النهار.

موعد ارتفاع درجات الحرارة وانتهاء فصل الشتاء

وأوضح هاني الناظر في منشوره، أنه من المتوقع أن تزداد درجات الحرارة تدريجيا خلال شهر أبريل ومايو، مما يجعلها آخر أسابيع الشتاء شديد البرودة؛ حيث يمكن التخلي عن الملابس الشتوية قبل منتصف شهر أبريل.

