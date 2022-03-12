تحرير 18 محضرًا لمخالفة الإجراءات الاحترازية ضد كورونا في الغربية

أكد اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم السبت، أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 18 محضرا متنوعا، منها 7 محاضر كمامة ، و5 محاضر إشغال طريق ، و2 محضر بيئة ، و4 محاضر نظافة،وذلك خلال 24ساعة.

وأشار رئيس مدينة المحلة، إلى تطهير وتعقيم 15 مسجد، و20 مدرسة، و6 مواقف سيارات و 2جمعية زراعية و36 شارع، و 5مراكز شباب، و 4 مقار وحدات محليه قروية، و13 ماكينة صرف ألي بالقرى، و29 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة، وذلك فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

وكان محافظ الغربية، شدد على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، وأهمية دور جميع الجهات فى نشر الوعى بضرورة اتباع تلك التعليمات، وأيضا أهمية ارتداء الكمامات والحد من التجمعات.