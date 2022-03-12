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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: وجود مخزون من السلع الغذائية يكفى 10 أشهر نجاح كبير للحكومة

النائب عصام العمدة
النائب عصام العمدة

اعتبر النائب عصام العمدة عضوٍ مجلس النواب وجود مخزون استراتيجى من السلع الغذائية يكفي 10 أشهر بمثابة نجاح كبير للحكومة فى مواجهة التداعيات السلبية للحرب الروسية الاوكرانية مثمناً ضخ أكثر من 50 مليار جنيه لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع.

وأشاد " العمدة " فى بيان له اصدره اليوم بطرح الحكومة لمختلف الغذائية والاستراتيجية في 6 آلاف فروع معارض "أهلا رمضان" بالمحافظات و200 شادر و200 قافلة تجوب جميع القرى والنجوع محافظات مناشداً جميع المواطنين بشراء احتياجاتهم من السلع الرمضانية من خلال هذه المعارض ومقاطعة جميع التجار الجشعين الذين يقومون برفع الاسعار بدون أى مبرر.
كما ناشد النائب عصام العمدة جميع المواطنين مساندة جهود الاجهزة الرقابية ومباحث التموين فى الإبلاغ الفورى عن اى سلع يتم رفع اسعارها وعن جميع المتاجرين بقوت الشعب المصرى والذين يحتكرون ويخزنون السلع من اجل تعطيش السوق ورفع اسعارها مطالباً من كافة الأجهزة المعنية بضبط الأسواق ومنع احتكار السلع بمراقبة الاسواق والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه احتكار السلع ورفع أسعارها.
وأكد النائب عصام العمدة أن الواقع والتاريخ أكدا أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى آمنة اقتصاديا رغم مرورها بأزمات أصعب من الظروف الحالية المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية وذلك خلال جائحة كورونا وكل الدول أغلقت عن نفسها ولم تستطع التصدير أو طرح منتجاتها في السوق المحلية ولكن الحكومة المصرية استطاعت توفير جميع مستلزمات واحتياجات المواطنين من جميع السلع.
مشيراً الى أن الحكومة ينقصها القيام بجميع مسئولياتها لتنفيذ التكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة انفلات الاسعار خاصة أن هذه التكليفات نقلها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لجميع المسئولين بالحكومة وفى مقدمتهم جميع المحافظين خلال رئاسته لاجتماع مجلس المحافظين الذى انعقد خلال الأيام القليلة الماضية. 

السلع مجلس النواب مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة

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