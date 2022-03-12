وزير الزراعة ومحافظ أسوان يتفقدان أول محطة لإنتاج شتلات القصب بالشرق الأوسط وأفريقيا

استكمل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاتهم التفقدية والتي استهلت بتفقد محطة كوم أمبو لإنتاج شتلات القصب والتى تقع داخل أراضى محطة البحوث الزراعية حيث تعتبر أول محطة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا بتكنولوجيا وأيادي مصرية وبمساحة 26 فدانا ، وبتكلفة ١٢٠ مليون جنيه بتمويل مشترك بين وزارة الزراعة وهيئة تنمية الصعيد وبطاقة إنتاجية تصل إلى 15 مليون شتلة فى الدورة الواحدة ضمن المشروع القومي للتحول لزراعة قصب السكر بالشتل والذى يهدف إلى زيادة الإنتاج إلى ٥٠ ٪ وتقليل الفاقد من الأسمدة وبالتالي يمثل عائد اقتصادي أكبر للمزارعين ليأتي ذلك في إطار مبادرة حياة كريمة .

وعقب ذلك قام وزير الزراعة ومحافظ أسوان بوضع حجر الأساس لمحطة إنتاج قصب السكر بنظام الشتلات بمشروع وادى الصعايدة بإدفو والتى تقع داخل نطاق قرية الأشراف ، وتقع المزرعة على مساحة 80 فدان بطاقة إنتاجية تصل إلى 90 مليون شتلة في الدورة الواحدة والتي تستمر لمدة من شهرين إلى 3 أشهر ، وهو الذى يتوازى مع تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في إنشاء محطات أخرى تحت إشراف المحافظة ، مع نجاح زراعة القصب بالشتلات المعتمدة.

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واختتم السيد القصير وأشرف عطية جولتهم بحضور مراسم توقيع عقد إسناد لتنفيذ إنشاء محطة وادى الصعايدة بين مركز البحوث الزراعية والشركة الوطنية للمقاولات، وقد رافق وزير الزراعة ومحافظ أسوان اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، واللواء كرم سالم رئيس الشركة الوطنية للمقاولات، بالإضافة إلى قيادات الوزارة والمحافظة.

هذا وبالتزامن مع ذكرى الاحتفال " بيوم الشهيد " والذي يوافق 9 مارس من كل عام ، وعلى هامش مشاركته فى فعاليات الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وقال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إننا نقدم خالص التحية لكل شهيد على ما قدمه لبلده من التضحية بروحه الطاهرة فداءاً للوطن ليكون تجسيداً حياً لأسمى معاني الولاء والانتماء لمصر وشعبها العظيم ، بجانب التماسك والترابط ككيان واحد وهو الذى يؤكد عليه دائماً الرئيس السيسى فى المناسبات المختلفة بأننا قادرون على مواجهة أى تحديات بالإلتحام والوحدة بين الشعب والجيش والشرطة .

وزير الزراعةومحافظ أسوان

وزير الزراعةومحافظ أسوان

وزير الزراعةومحافظ أسوان

وزير الزراعةومحافظ أسوان