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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دارين حداد تكشف عن دورها فى مسلسل بابلو

دارين حداد
دارين حداد

تواصل الفنانة دارين حداد، تصوير مشاهدها بمسلسل "بابلو" المقرر عرضه في ماراثون رمضان 2022.

ونشرت دارين حداد صورة لها من الكواليس عبر حسابها بموقع إنستجرام وعلقت قائلة: "يارا …بابلو ..رمضان 2022".

وتعود الفنانة التونسية دارين حداد، للدراما الرمضانية في مصر بعد غيابها العام الماضي عن التواجد في الدراما الرمضانية، لتقديمها مسلسل تونسي.


ومسلسل "بابلو" يشارك في بطولته كل من،  حسن الرداد، ونجلاء بدر، وأروى جودة، ومصطفى فهمي، وسلوي عثمان ، وهالة فاخر، ومحمود حجازي، وهو من إخرج محمد حماقي، ومن تأليف  حسان دهشان، ومن إنتاج ممدوح شاهين.

أحداث المسلسل :


وتدور أحداث مسلسل بابلو الذى يقوم ببطولته حسن الرداد فى إطار اجتماعي حول شخصية بابلو البطل الشعبي ، الذى يدخل فى العديد من الصراعات.


يذكر أن دارين حداد شاركت العام الماضي في الدراما الرمضانية التونسية من خلال مسلسل "الجاسوس"، الذي تواجدت في بطولته لجانب عدد من النجوم التوانسة منهم لطفي العبدلي، ورياض النهدي، ولطيفة القفصي، وحمدي غوار وغيرهم من النجوم.

الفنانة دارين حداد تكشف عن دورها مسلسل بابلو دراما رمضان الفنان حسن الرداد

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