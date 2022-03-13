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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| مركز دبي المالي العالمي يستضيف المؤتمر الدولي للتأمين

مركز دبي المالي
مركز دبي المالي

 استضاف مركز دبي المالي العالمي مؤتمر دبي الدولي للتأمين بالشراكة مع "جلوبال ري إنشورنس" وبحضور 800 مشارك من 51 دولة ما يجعله أكبر حدث يستضيفه المركز المالي بحضور شخصي منذ بدء تفشي الجائحة مبشراً بعودة نشاط الأعمال إلى سابق عهده.

بحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية “ وام” فقد عقد المؤتمر على مدار يومين بمشاركة نخبة من قادة قطاع التأمين وخبراء إعادة التأمين وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة ورواد تكنولوجيا التأمين حيث ناقشوا الفرص التي من شأنها المساهمة في استشراف مستقبل القطاع.
 

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وركز قادة قطاع التأمين على محفزات نمو أنشطة التأمين مع استضافة جلسات عدة تغطي موضوعات الابتكار والرقمنة والمواهب. وناقش المؤتمر أيضاً معايير البيئة و الحوكمة والمسؤولية الإجتماعية للشركات وإمكانات الذكاء الاصطناعي والبيانات ودورها في زيادة الطلب على المواهب في هذا القطاع الذي أبدى خلال العامين الماضيين مرونة كبيرة أكدت أهميته في مواجهة الظروف الصعبة.

وقال عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي ان هذا الحدث ينسجم مع الالتزام بترسيخ المكانة المحورية لمركز دبي المالي العالمي في قطاع التأمين وإعادة التأمين بالمنطقة وتعزيز سمعتنا كمركز مالي عالمي رائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وأضاف أميري ان مركز دبي المالي العالمي سيواصل التعاون مع شركات التأمين وإعادة التأمين لصياغة مستقبل التأمين. ونرتكز في ذلك على دعم عملائنا الذين ساهموا بشكل كبير في نمو قطاع التأمين خلال عام 2021 حيث وصل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في مركز دبي المالي العالمي إلى 1.8 مليار دولار ".

وركز مؤتمر دبي الدولي للتأمين منذ إطلاقه في عام 2017 على جمع كبار مسؤولي قطاع التأمين تحت سقف واحد للتباحث بشأن فرص مزاولة الأعمال والتعاون مع شركات الوساطة والتأمين وإعادة التأمين. ويوفر هذا الحدث أيضاً منصة متميزة لشركات الوساطة والتنازل وإعادة التأمين للقاء العملاء الحاليين وتطوير أعمال وشراكات جديدة.

اقتصاد الامارات اخبار الخليج مال واعمال قطاع التأمين Finanace Real Estate

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