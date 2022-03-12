اقتصاد الإمارات| مركز دبي للسلع المتعددة يختتم حملته الترويجية الدولية في إسطنبول

اختتم مركز دبي للسلع المتعددة سلسلة من الجولات الترويجية والجلسات النقاشية التجارية الدولية ضمن حملته الترويجية الدولية "وُجد من أجل التجارة" وذلك في العاصمة التركية إسطنبول.

وبحسب تقرير صادر عن وكالة الانباء الإماراتية " وام" فقد جاءت الفعاليات والاجتماعات التي عقدها مركز دبي للسلع المتعددة في اسطنبول عقب توقيع 13 اتفاقية تجارية بين جمهورية تركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2022 بهدف تعزيز التعاون في مجالات مثل التجارة والنقل والطاقة والتكنولوجيا والاتصالات.

وسلطت الجولة الترويجية الضوء على الجاذبية التجارية لدبي وناقشت جسور التواصل الممكنة بين مركز دبي للسلع المتعددة والسوق التركية وأثرها على تعزيز التجارة بين الطرفين. وشهدت الفعالية التي أقيمت بالشراكة مع مجلس الأعمال التركي وشركة التميمي للاستشارات حضور أكثر من 150 شركة تركية تتطلع إلى توسيع أعمالها على الصعيد الدولي واستكشاف سبل تأسيس الشركات في دبي.

وقال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول المدير والتنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة أن تجاوز حجم التجارة بين الإمارات وتركيا 26.4 مليار درهم إماراتي /7.2 مليار دولار أمريكي/ خلال النصف الأول من عام 2021 ، تعكس الفعاليات التجارية والحوارات التي عقدت خلال زيارتنا لإسطنبول التزام مركز دبي للسلع المتعددة في دفع عجلة التجارة في الإمارة واستقطاب شركات جديدة إليها. ومع توسع العلاقات بين الإمارات وتركيا وتوطيدها برا وبحرا بما في ذلك الممر البري التجاري بين البلدين نتوقع حدوث تقدم كبير على مستوى الربط الإقليمي بما ينتج عنه تطور في الإمكانات التجارية الهائلة بين الطرفين بسرعة متزايدة وتكلفة أقل.

وأقيمت الجولة الترويجية الثانية لمركز دبي للسلع المتعددة أيضا بالشراكة مع مجلس الأعمال التركي وشركة التميمي للاستشارات في مقر جمعية المصدّرين الأتراك التي تمثل أكثر من 100 ألف مصدر في 27 قطاعا واجتمع ما يقرب من 200 شركة للتعرف على كيفية إنشاء الأعمال التجارية في دبي.

كما أجرى مركز دبي للسلع المتعددة محادثات تجارية لاستكشاف سبل التعاون المشترك مع رابطة الصناعة والأعمال التركية والتي يسهم أعضاؤها في 80 بالمائه من حجم التجارة الخارجية لتركيا بالإضافة إلى غرفة تجارة إسطنبول إحدى أكبر غرف التجارة في العالم والتي تضم أكثر من 350 ألف عضو.

كما عقد المركز محادثات تجارية حول السلع والتجارة مع اتحاد مصدري المعادن في إسطنبول الذي يعمل تحت إشراف وزارة التجارة التركية ويشرف على صادرات السلع التركية بمجموع يبلغ 87 مليار دولار أمريكي.

وامتدت محادثات التعاون المشترك لتشمل اجتماعات مع جمعية مصدري المنسوجات والملابس بإسطنبول - ITKİB - وجمعية مصدري إسطنبول وغيرهم من الأطراف المعنية.

ومن جانبها أكدت فاطمة نيلغون إميرم رئيس مجلس الأعمال التركي في دبي والإمارات الشمالية أهمية التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة في استضافة الجولات الترويجية عبر إسطنبول بالتزامن مع توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين والترويج للمركز واستعراض فرص إنشاء الأعمال والشركات في دبي أمام مجتمع الأعمال التركي. منوهة ان المحادثات التجارية مع غرفة تجارة إسطنبول ورابطة الصناعة والأعمال التركية وكذلك جمعية مصدّري إسطنبول ركزت على مجالات التعاون المستقبلي في عدة محاور وفرص العمل المشترك بين تركيا ودبي ومركز دبي للسلع المتعددة".