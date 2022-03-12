هدية الرئيس.."حياة كريمة" توزع 200 ألف كرتونة مواد غذائية بالغربية

تحدث علي سليمان، منسق حياة كريمة بـ محافظة الغربية، عن قافلة المواد الغذائية التابعة لمبادرة حياة كريمة التى وصلت المحافظة.

وأضاف منسق حياة كريمة خلال مداخلة مع هاتفية برنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة": أن القافلة تضم 200 ألف كرتونة، تحتوى على السلع الغذائية وبدأ التوزيع فى مركز زفتى، سمنود، قطور بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

وتابع على سليمان، بالنسبة للجمعيات الأهلية، فيوجد فى كل مركز من جمعية واحدة لـ 5 جمعيات تعمل على توزيع المواد الغذائية بعد تحديد أسماء المستحقين لها.

فائض فى الكراتين

وأكد منسق حياة كريمة بـ محافظة الغربية، يوجد حاليا فائض فى الكراتين سيتم توزيعها أيضا.

ومن جانبها قالت زينب سامي منسق حياة كريمة في محافظة الغربية، إنه تم البدء في توزيع 200 ألف كرتونة مواد غذائية بمحافظة الغربية، لافتة إلى أنه تم البدء بتوزيع 24 ألف كرتونة مواد غذائية بمكرز زفتي، كما تم توزيع 16 ألف صندوق بمركز سمنود ومستمرين فى يتوزيع صناديق المواد الغذائية ".