اقتصاد الإمارات|غرفة تجارة دبي تستعرض مع القطاع الخاص حلول إعادة التدوير

نظمت مجموعة عمل إدارة النفايات التابعة لشبكة غرفة دبي للاستدامة ندوة إلكترونية بعنوان " الرسوم الجديدة للتخلص من النفايات وحلول إعادة التدوير لتقليل النفايات إلى مكب النفايات".



وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية “ وام” فقد هدفت الندوة الإلكترونية إلى التعريف برسوم بلدية دبي للتخلص من النفايات وإعادة تدويرها في الإمارة وأفضل الممارسات المسؤولة والمستدامة في إدارة النفايات وإعادة تدويرها والحلول العملية لمختلف التحديات التي تواجه الشركات في تجميع وتخزين ونقل النفايات بالإضافة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات والحلول الممكنة في فرز وفصل النفايات.

وتحدث خلال الندوة الإلكترونية مدراء ومسؤولون يمثلون أهم الشركات في الدولة حيث شملت القائمة كل من أنتونينو دي بيلين مسؤول معالجة النفايات في بلدية دبي وهابيندر سينغ مؤسس ورئيس مجلس إدارة "واي اي اس فول سيركل YES Full Circle" ومادهوموهان ساريرام الرئيس التنفيذي للابتكار في "دلسكو".

أكد الدكتور بلعيد رتاب رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي أهمية تنظيم هذه الندوة الافتراضية وكونها تعتبر منصة مثالية للشركات الأعضاء في مجموعة عمل إدارة النفايات لتبادل أفضل الممارسات ومعرفة الإرشادات التي وضعتها بلدية دبي مضيفاً إلى أن الندوة سلطت الضوء على الحاجة إلى زيادة الوعي بين الموظفين لفصل نفاياتهم قبل التخلص منها في سلة المهملات الصحيحة كخطوة أولى نحو إعادة التدوير.