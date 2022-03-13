عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|غرفة تجارة دبي تستعرض مع القطاع الخاص حلول إعادة التدوير

تدوير نفايات
تدوير نفايات

نظمت مجموعة عمل إدارة النفايات التابعة لشبكة غرفة دبي للاستدامة ندوة إلكترونية بعنوان " الرسوم الجديدة للتخلص من النفايات وحلول إعادة التدوير لتقليل النفايات إلى مكب النفايات".
 

وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية “ وام” فقد هدفت الندوة الإلكترونية إلى التعريف برسوم بلدية دبي للتخلص من النفايات وإعادة تدويرها في الإمارة وأفضل الممارسات المسؤولة والمستدامة في إدارة النفايات وإعادة تدويرها والحلول العملية لمختلف التحديات التي تواجه الشركات في تجميع وتخزين ونقل النفايات بالإضافة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات والحلول الممكنة في فرز وفصل النفايات.

اقتصاد الإمارات| مركز دبي للسلع المتعددة يختتم حملته الترويجية الدولية في إسطنبول

اقتصاد الإمارات| 13.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

وتحدث خلال الندوة الإلكترونية مدراء ومسؤولون يمثلون أهم الشركات في الدولة حيث شملت القائمة كل من أنتونينو دي بيلين مسؤول معالجة النفايات في بلدية دبي وهابيندر سينغ مؤسس ورئيس مجلس إدارة "واي اي اس فول سيركل YES Full Circle" ومادهوموهان ساريرام الرئيس التنفيذي للابتكار في "دلسكو".

أكد الدكتور بلعيد رتاب رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي أهمية تنظيم هذه الندوة الافتراضية وكونها تعتبر منصة مثالية للشركات الأعضاء في مجموعة عمل إدارة النفايات لتبادل أفضل الممارسات ومعرفة الإرشادات التي وضعتها بلدية دبي مضيفاً إلى أن الندوة سلطت الضوء على الحاجة إلى زيادة الوعي بين الموظفين لفصل نفاياتهم قبل التخلص منها في سلة المهملات الصحيحة كخطوة أولى نحو إعادة التدوير.

تدوير النفايات اخبار الخليج مال واعمال اقتصاد الامارات Real Estate Finanace غرفة دبى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحد أكبر التجار.. سقوط «توتا» بحوزتها كميات من الهيروين بالغربية

حالة الطقس.. موجة أمطار وأجواء شديدة البرودة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

الغرف التجارية: انخفاض واسع في الأسعار بعد 3 أيام

رسميا.. الزمالك يودع بطولة دوري أبطال إفريقيا

رسميًا.. كريستيانو رونالدو أكثر من سجّل أهدافًا في تاريخ كرة القدم

تعرض الفنانة منى عبد الغني لحادث سيارة.. تفاصيل

غلق مسجد الإمام الحسين بسبب الصيانة والترميم حتى نهاية شهر رمضان

وزير التعليم لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي : «ذاكروا على بنك المعرفة»

موضوعات متعلقة

اقتصاد الامارات .. 13.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

ترشيحاتنا

لجنة مكافحة كورونا: رفعنا توصية بإقامة موائد رحمن يدخلها الحاصلون على اللقاح

مصر تعزي الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث قطار كولويزي

الإغاثة والتراخيص والملصق.. تعرف على الخدمات المرورية الحديثة المقدمة من الداخلية

متحدث التعليم العالي عن الطلاب العائدين من أوكرانيا: سنقف بجانبهم

إصابة الفنانة نجوى فؤاد بانزلاق غضروفي عقب تعرضها لحادث

عمرو أديب: الفقراء ثم الفقراء في رقبتنا كلنا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد موجة غلاء الأسعار .. كيف تشتري ياميش رمضان بأرخص ثمن؟

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

بقطع رأسها.. فتاتان في الكويت تقتلان والدتهما العجوز بطريقة بشعة

إنقاذ شاب هندي حاول الانتحار من فوق قطار فور انطلاقه |شاهد

فيديو

بينهما 30 عامًا.. طارق العريان يعلن ارتباطه بـ نيكول سعفان |فيديوجراف

شاهد.. ظهور نادر لـ ابنة الفنانة الراحلة سعاد نصر

تريند الفن.. شيرين تبكى على المسرح.. وحورية فرغلي: كان معمولي سحر.. فيديو

صدمة لنادي الزمالك و قرارات ثورية ضد اللاعبين.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ