محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة الرعاية الصحية للتأمين الصحي الشامل

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية للتأمين الصحي الشامل ووفد من قيادات الصحة، بديوان عام محافظة بورسعيد وذلك لمتابعة مستجدات الوضع الصحي ومنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وناقش محافظ بورسعيد، مع رئيس هيئة الرعاية الصحية عددا من الموضوعات الخاصة بسير عمل منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد وتقديم الخدمات الصحية والطبية للمرضى.

وأكد الغضبان أن بورسعيد أصبحت تشهد مستوى طبي متميز خاصة بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والذي وفر كافة احتياجات المرضى العلاجية والصحية، موجها الشكر للدكتور أحمد السبكي على متابعته المستمرة لمستجدات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

ومن جانبه، أشاد رئيس هيئة الرعاية الصحية بجهود العاملين فى القطاع الصحي بمحافظة بورسعيد والذين ساهموا فى نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وتحقيق أهدافه، مثنيا على دعم محافظ بورسعيد المستمر للقطاع الصحي والمتابعة المستمرة لسير العمل بالمنظومة الصحية الجديدة.