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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات يد الأهلي يفوز على الزمالك في الدوري

صدى البلد

تمكن الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي من تحقيق فوز مهم على حساب نظيره الزمالك بنتيجة 35- 17، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري. ‏‎

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل، وقدم خلالها الأهلي عرضًا قويًّا، وأنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 18-8.

سيطر فريق سيدات يد الأهلي على مجريات المباراة وواصل تفوقه في الشوط الثاني، بفضل الدفاع القوي على الدائرة والهجمات المرتدة السريعة، ليحسم المباراة لصالحه 35-17.

‎كان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على الجزيرة، بنتيجة 28-16، ضمن منافسات بطولة الدوري.

الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي النادي الأهلي منافسات الدوري الزمالك صالة الأمير عبد الله الفيصل

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