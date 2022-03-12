سيدات يد الأهلي يفوز على الزمالك في الدوري

تمكن الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي من تحقيق فوز مهم على حساب نظيره الزمالك بنتيجة 35- 17، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري. ‏‎

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل، وقدم خلالها الأهلي عرضًا قويًّا، وأنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 18-8.

سيطر فريق سيدات يد الأهلي على مجريات المباراة وواصل تفوقه في الشوط الثاني، بفضل الدفاع القوي على الدائرة والهجمات المرتدة السريعة، ليحسم المباراة لصالحه 35-17.

‎كان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على الجزيرة، بنتيجة 28-16، ضمن منافسات بطولة الدوري.