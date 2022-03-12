أستاذ اقتصاد سياسي بلندن: التنمية بمصر «نقطة مضيئة» في منطقة تعاني الأزمات|فيديو

مشيدًا باستمرار ارتفاع معدل النمو

علّق ناصر قلاوون، أستاذ الاقتصاد السياسي في لندن، على التنمية الشاملة التى بدأت فى مصر منذ 7 سنوات.

وقال قلاوون مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دي ام سى"، التنمية التى حدثت فى مصر "نقطة مضيئة" في منطقة تعانى العديد من الأزمات، مشيدًا باستمرار ارتفاع معدل النمو.

الدول المحيطة

وأكد أستاذ الاقتصاد السياسي في لندن، الدول العربية المحيطة بمصر معدل نموها ينخفض بعكس مصر، التى أقامت مشروعات كبرى، بداية بقناة السويس الجديدة، وكذلك إنجاز بنية تحتية ضخمة، وتحولها لمركز إقليمي لإسالة الغاز وتصديره.

وأشار ناصر قلاوون، إلى أن التنمية التى تحدث فى مصر، لا تعود بالإيجاب عليها وحدها فقط وإنما على الدول المجاورة أيضا.