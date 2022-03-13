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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيفية معرفة "باس ورد" الواي فاي المخزن على هاتف أندرويد

كيفية معرفة باس ورد
كيفية معرفة باس ورد الواي فاي المخزن على هاتف أندرويد

إذا كنت من مستخدمي هواتف أندرويد، وتعرضت لموقف معين احتجت فيه إلى معرفة كلمة مرور الواي فاي Wi-Fi، ولكن لم تعد تتذكرها، ففي هذه الحالة سوف تحتاج إلى إظهار كلمة مرور WiFi على هاتفك الأندرويد.

وقد تحتاج إلى كلمة مرور الواي فاي Wi-Fi إذا كنت تحاول الاتصال بشبكة الإنترنت الخاصة بمنزلك، أو إذا كنت بحاجة إلى إعطاء كلمة المرور لأحد الأصدقاء، أو لأي سبب آخر قد تتطلب منك معرفة كلمة مرور Wi-Fi ولا يعد النسيان خيارا متاحا في هذه الحالة، إليك كيفية عرض كلمات مرور الواي فاي Wi-Fi المحفوظة على أندرويد.

 

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كيفية معرفة باس ورد الواي فاي المخزن على هاتف أندرويد

بدءا من هواتف أندرويد التي تعمل بنظام التشغيل Android 10، أو الإصدارات الأحدث، يمكنك بسهولة معرفة كلمة مرور الواي فاي المخزنة على هاتفك باتباع الخطوات التالية:

1. اذهب إلى إعدادات Settings هاتفك.
2. انقر على خيار الشبكة والإنترنت Network & internet.

3. من خيار واي فاي Wi-Fi ستر الشبكة التي تتصل بها جهازك حاليا أعلى القائمة.

4. حدده لعرض خيارات الشبكة، ثم قم بالنقر على خيار مشاركة Share.

5. ستحتاج إلى تأكيد رمز الأمان الخاص بهاتفك إذا كنت تستخدم إحدي مزايا الأمان البيومترية، أو إدخال رمز PIN الخاص بك.

6.بمجرد القيام بذلك، سترى كلمة مرور Wi-Fi الخاصة بشبكتك مدرجة أسفل رمز الاستجابة السريعة.

كيفية معرفة باس ورد الواي فاي المخزن على هاتف أندرويد

كيفية معرفة كلمات مرور الواي فاي بهواتف أندرويد 9

إذا كنت تستخدم هاتف ذكي يعمل بإصدار قديم من أندرويد، مثل إصدار Android 9 أو  أقدم، فسوف تحتاج إلى اتباع عدة خيارات لمعرفة كلمات مرور الواي فاي الخاصة بك، يمكنك تجربة أسهل الخيارات المتاحة باستخدام تطبيق طرف ثالث لمعرفة كلمة المرور الخاصة بالشبكة المتصل بها جهازك.

لذلك يمكنك تنزيل تطبيق “WiFi Password Viewer”، والذي تتيح لك تحديد احدى الشبكات المحفوظة على جهازك لعرض كلمة المرور الخاصة بها.

كيفية معرفة باس ورد الواي فاي المخزن على هاتف أندرويد
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