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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تعلن عن 200 مليون دولار مساعدات لـ أوكرانيا..تفاصيل

صدى البلد

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إنه صدق على تقديم 200 مليون دولار كمساعدات لأوكرانيا، وذلك بتفويض من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف بلينكن:"صدقت على حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 200 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا على مواجهة التهديدات".

وتابع أن "حجم المساعدات الأمنية التي قدمناها لأوكرانيا منذ تسلم إدارة بايدن مهامها تجاوز 1.2 مليار دولار".

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وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن "المساعدات الجديدة لأوكرانيا تتضمن معدات مضادة للدروع والطائرات".

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة ملتزمة " بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وسنواصل تزويدها بالدعم الذي تحتاجه".

وقال بلينكن إن "الولايات المتحدة وحلفاؤها يدعمون جهود القوات الأوكرانية في الدفاع عن بلدها وشعبها".

وأكمل:"الولايات المتحدة وحلفاؤها يحثون روسيا على الاعتراف بأن القوة لن تهزم إرادة الأوكرانيين".

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