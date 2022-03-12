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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم.. بوتين يرفض إنهاء الحرب في أوكرانيا.. والقوات الروسية تقترب من كييف

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

الرئاسة الفرنسية: بوتين غير مستعد لوقف الحرب في أوكرانيا

قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية "الإليزيه" إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يبد مستعدا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك خلال الاتصال الذي أجراه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز.

رئيس أوكرانيا يقترح إجراء محادثات مع روسيا في إسرائيل

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن إسرائيل مكان مناسب ويمكن أن تكون أرضا لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب مع روسيا.

روسيا تفرض حصارا على 4 مدن أوكرانية.. والقوات البرية تقترب من كييف

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، إن القتال مستمر في شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف، و معظم القوات البرية الروسية باتت على بعد حوالي 25 كيلومتراً من وسط المدينة.

هيئة البث الإسرائيلية: بوتين يرفض لقاء الرئيس الأوكراني في القدس

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد قمة مع نظيره الأوكراني  فولوديمير زيلينسكي في القدس بموجب الوساطة الإسرائيلية.

تحذيرات من سقوط العاصمة الأوكرانية كييف في أيدي روسيا

قالت بلدية العاصمة الأوكرانية كييف في بيان، إن المدينة لا تزال مهددة بالسقوط في أيدي الغزو الروسي، مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أسبوعها الثالث.

الأقمار الصناعية ترصد آثار تدمير مدينة ماريوبول الأوكرانية بسبب الحرب

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم السبت، بإظهار صور الأقمار الاصطناعية، لآثار دمار واسع للبنية التحتية في مدينة ماريوبول الأوكرانية، بعد القصف الروسي العنيف.

بالأرقام.. ماهي تقديرات خسائر البنية التحتية في أوكرانيا؟

نقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف قوله، السبت، إن القوات الروسية دمرت 3491 من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا حتى الآن.

المخابرات الأوكرانية تعلن مقتل 7 مدنيين في قصف روسي لقافلة نازحين

أعلنت الاستخبارات الأوكرانية، اليوم السبت، عن استهداف القوات الروسية لقافلة مدنيين هاربين من ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، ما أسفر عن مقتل 7 منهم.

إعلان جديد من روسيا بشأن محطة تشيرنوبل النووية

قالت وكالة الطاقة الذرية الروسية "روس آتوم"، اليوم السبت، إن إمدادات الطاقة لمحطة تشيرنوبل النووية الأوكرانية في طور التجديد بمساعدة خبراء روس.

تجمد كل شيء في طريقها.. عاصفة ثلجية تشل الحياة في واشنطن

ضربت عاصفة قوية معظم أنحاء العاصمة الأمريكية واشنطن، ما أدى لتساقط مكثف للثلوج بمعظم المنطقة، وسط تحذيرات من تعطل حركة التنقل والمرور وتأثير الطقس السيء على الحياة اليومية للسكان.

حذر من وصول بايدن للحكم وارتفاع البنزين.. هل تحققت نبوءة ترامب؟

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول فيديو للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يحذر فيه من زيادة أسعار البنزين حال وصول منافسه آنذاك الديمقراطي جو بايدن للحكم.

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