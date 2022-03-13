مواطن يستغيث بـ صدي البلد بعد توقف معاش والدته

أرسل القارئ صبري محمد شحاتة شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من توقف معاش والدته.

وقال شحاته في شكواه توقف معاش والدتي فايزة عمار متوبل عمار بتاريخ 10/2008 وهي معاقه ذهنياً وتعاني من إعاقة باليد ومقيمة في مغاغة ثاني المنيا.



وأشار أن سبب التوقف كان بسبب مرض نفسي تغيبت أمي من مغاغة المنيا بمحضر تغيب 3102 لسنة 2008.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بوالدتها المريضة للتواصل مع مقدم الشكوى 0137662303 .

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