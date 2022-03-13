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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطن يستغيث بـ صدي البلد بعد توقف معاش والدته

صدى البلد

 

أرسل القارئ صبري محمد شحاتة شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من توقف معاش والدته.

وقال شحاته في شكواه توقف معاش والدتي فايزة عمار متوبل عمار بتاريخ 10/2008 وهي معاقه ذهنياً وتعاني من إعاقة باليد ومقيمة في مغاغة ثاني المنيا.


وأشار أن سبب التوقف كان بسبب مرض نفسي تغيبت أمي من مغاغة المنيا بمحضر تغيب 3102 لسنة 2008.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بوالدتها المريضة للتواصل مع مقدم الشكوى 0137662303 .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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