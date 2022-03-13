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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمقاومة بوتين..جونسون يعلن عن قمة مع قادة دول البلطيق والدول الاسكندنافية

صدى البلد

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، إن الأمن الأوروبي اهتز بسبب هجوم روسيا على أوكرانيا.

وأضاف جونسون أن ضمان المقاومة الأوروبية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن يتجاوز الجانب العسكري.

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وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن عقد قمة مع قادة دول البلطيق والدول الاسكندنافية الأسبوع المقبل، حيث يستعد للشروع في سلسلة من الاجتماعات مع قادة دول الشمال الأوروبي والبلطيق في إطار سعيه لتعزيز المرونة الأوروبية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وفقا لوسائل إعلام بريطانية.

وكانت قناة "سكاي نيوز" البريطانية قالت إن "بوريس جونسون قد يتوجه إلى السعودية الأسبوع المقبل لإجراء مشاورات بشأن النفط".

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