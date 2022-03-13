أخبار الفن.. برنامج الدوم يرد على خطأ عدم ذكر اسم بهجت قمر وعيد ميلاد محمد عبد الوهاب وليلى طاهر

نشر قسم الفن في موقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية المهمة عن برنامج الدوم و كمال أبو رية وعيد ميلاد محمد عبد الوهاب و ليلى طاهر:
برنامج الدوم يرد على خطأ عدم ذكر اسم بهجت قمر
حرص برنامج الدوم لاكتشاف المواهب، على توضيح خطأ غير مقصود، حدث بإحدى الحلقات السابقة من البرنامج، وهو عدم ذكر اسم المؤلف بهجت قمر، بجانب اسم سمير خفاجي، أمام اسم مسرحيتهما حواء الساعة 12.
في ذكري وفاته..عبد الله غيث الذي أشاد به أنتوني كوين في الرسالة
تحل اليوم الاحد ذكرى رحيل الفنان عبد الله غيث ، فهو رجل المهام الصعبة، الذي استطاع أن يتلون بين الأدوار بخفة وسلاسة.
في عيد ميلاد ليلى طاهر.. شرط وحيد يجعلها تتراجع عن اعتزال الفن
يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة ليلى طاهر والتي فضلت خلال السنوات الاخيرة الاختفاء عن الساحة الفنية.
محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال.. أسرار حياته وأهم أعماله وعدد زيجاته
يحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، الذي يعد أحد أفضل الموسيقيين في تاريخ الوطن العربي وله أعمال متفردة بذاته.
كمال أبو رية : حمادة هلال لم يتدخل لحل مشكلتي
أكد الفنان كمال أبو رية في تصريح خاص لصدى البلد ان الفنان حمادة هلال بطل مسلسل المداح لم يتدخل في مشكلته حتى الان,