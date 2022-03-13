أخبار الفن.. برنامج الدوم يرد على خطأ عدم ذكر اسم بهجت قمر وعيد ميلاد محمد عبد الوهاب وليلى طاهر

نشر قسم الفن في موقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية المهمة عن برنامج الدوم و كمال أبو رية وعيد ميلاد محمد عبد الوهاب و ليلى طاهر:

حرص برنامج الدوم لاكتشاف المواهب، على توضيح خطأ غير مقصود، حدث بإحدى الحلقات السابقة من البرنامج، وهو عدم ذكر اسم المؤلف بهجت قمر، بجانب اسم سمير خفاجي، أمام اسم مسرحيتهما حواء الساعة 12.

تحل اليوم الاحد ذكرى رحيل الفنان عبد الله غيث ، فهو رجل المهام الصعبة، الذي استطاع أن يتلون بين الأدوار بخفة وسلاسة.

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة ليلى طاهر والتي فضلت خلال السنوات الاخيرة الاختفاء عن الساحة الفنية.

يحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، الذي يعد أحد أفضل الموسيقيين في تاريخ الوطن العربي وله أعمال متفردة بذاته.

أكد الفنان كمال أبو رية في تصريح خاص لصدى البلد ان الفنان حمادة هلال بطل مسلسل المداح لم يتدخل في مشكلته حتى الان,