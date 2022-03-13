عودة التراويح وموقف موائد الرحمن.. تصريحات رئيس لجنة كورونا

صرح الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، بالعديد من التصريحات خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة “ام بي سي مصر”.

شرط تلقي اللقاح

وقال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن “الشعب المصري لديه وعي واهتمام بجميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا الفترة الماضية ونطالب الشعب بتلقي اللقاحات”.

وأضاف حسام حسني أن هناك توصية بأن من يقوم بالدخول إلى موائد الرحمن يكون معه شهادة تطعيم تلقي لقاح كورونا، وهذا لتحفيز الناس على تلقي لقاح كورونا.

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