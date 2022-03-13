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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. أعراض فيروس كورونا بعد التعافي..نصائح لتعزيز البشرة للسيدات بعد سن الـ 35

كورونا
كورونا

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة يمكنك التعرف عليها خلال التقرير التالي.

3 أعراض شائعة تصيبك بعد التعافي من كورونا ومشكلتان فى الجهاز الهضمى

فى الآونة الأخيرة ركز الأطباء والباحثون على المشكلات الصحية التى يعاني منها المتعافين من فيروس كورونا المستجد وكيفية التغلب عليها.

4 نصائح لتعزيز البشرة للسيدات بعد سن الـ 35 .. تعرفي عليها

ينتج الجلد بشكل طبيعي الكولاجين، ولكن مع تقدم العمر يتم استنفاد الكولاجين والإيلاستين وحمض الهيالورونيك وهم المسئولين عن النضارة وحيوية البشرة.

منعا للإحراج ...إتيكيت التواجد في صالات الجيم

يحرص الكثير من الأشخاص على الذهاب إلي صالات الجيم بهدف على الحصول على فورمة و التخلص من الوزن الزائد، لكن لا يعلم العديد أن قبل الذهاب إلى صالات الجسم هناك بعض القواعد التي لابد من معرفتها حتى لا تتعرض لمواقف

دراسة: معجون الأسنان له تأثير واضح على الصحة

قالت دراسة جديدة أن معجون الأسنان له تأثير واضح على الصحة بسبب احتوائه على بعض المكونات الكيميائية.

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