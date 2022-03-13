عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المدارس المصرية اليابانية: نقبل أطفال التوحد والشلل الدماغي والداون سندروم

المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية

أكدت نورا زايد مدير المدرسة المصرية اليابانية بالمنتزه بمحافظة الإسكندرية ، أن المدارس المصرية اليابانية تقبل “طلاب الدمج ” ذوي الاعاقات البسيطة.

وقالت مدير المدرسة المصرية اليابانية بالمنتزه بمحافظة الإسكندرية : ان المدارس المصرية اليابانية بالفعل يدرس بها حاليا بعض حالات الأطفال المصابين بالتوحد والشلل الدماغي والداون سندروم.

txt

بروتوكول تعاون بين التربية والتعليم ومؤسسة حياة كريمة لتعزيز التعاون المشترك في القرى الأكثر احتياجا.. شوقي: إضافة مكون المدارس المصرية اليابانية لتطوير التعليم بالقرى

txt

التعليم: سن القبول بالمدارس اليابانية من 4 سنوات حتى 5 إلا يوما والتقديم قريبا

وأوضحت مدير المدرسة المصرية اليابانية بالمنتزه بمحافظة الإسكندرية  ، أن حالات صعوبات التعلم  يمكن قبولها في المدارس المصرية اليابانية ، على أن يكون طفل خالي من الإعاقات الحسية او الاعاقات النفسية او الاجتماعية ، حيث يكون لديه فقط  مشكلات في الانتباه أو الذاكرة أو الإدراك أو تكوين المفاهيم والقدرة على حل المشكلات. 

وقالت مدير المدرسة المصرية اليابانية بالمنتزه بمحافظة الإسكندرية  : المدارس المصرية اليابانية لديها الامكانيات اللازمة للتعامل مع هؤلاء الطلاب من خلال معلمين متخصصين في حالات التوحد وتنمية المهارات والمشاكل السلوكية ، بالإضافة لاخصائي نفسي للاطفال ، لمعرفة نقاط القوة والضعف لدى الطفل للعمل عليها و وضع خطط علاجية الى جانب التعاون مع الأسرة لجعل ولي الامر داعم بشكل اكبر للطفل

وكانت قد أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم الإعلان عن بدء “ التقديم للطلاب ” في المدارس المصرية اليابانية خلال الفترة القليلة القادمة 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم الاستعانة بعدد من المشرفين اليابانيين في المدارس المصرية اليابانية الموجودة على مستوى الجمهورية.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم : تم توزيع 11 مشرفا يابانيا على 21 مدرسة مصرية يابانية في عام 2020 ، كما تم توزيع 21 مشرفا يابانيا في 23 مدرسة مصرية يابانية في عام 2021 .

وأفادت وزارة التربية والتعليم أنه تم تشغيل 5 مدارس مصرية يابانية في 2021 ، ليصبح الان إجمالي عدد المدارس المصرية اليابانية الموجودة عى مستوى الجمهورية 48 مدرسة حتى العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .

المصرية اليابانية المدارس المدارس المصرية اليابانية طلاب الدمج المدرسة المصرية اليابانية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليس بهين .. منى عبد الغني تدخل المستشفى بعد تعرضها لحادث

حالة الطقس.. موجة أمطار وأجواء شديدة البرودة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

رسميًا.. كريستيانو رونالدو أكثر من سجّل أهدافًا في تاريخ كرة القدم

سعر الذهب اليوم الأحد 13- 3- 2022

أحد أكبر التجار.. سقوط «توتا» بحوزتها كميات من الهيروين بالغربية

سعر الدولار في البنوك اليوم 13-3-2022

غلق مسجد الإمام الحسين بسبب الصيانة والترميم حتى نهاية شهر رمضان

طموح جديد ورغبة زملكاوية.. متى نشاهد رمضان صبحي بـ التشيرت الأبيض ؟

ترشيحاتنا

منصة جديدة.. تنبيه لطلاب الأول الثانوي قبل أيام من الامتحانات التدريبية

الحكومة ترفع اقتراضها من البنوك 1.75 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري

المدارس المصرية اليابانية: نقبل أطفال التوحد والشلل الدماغي والداون سندروم

فيرونيكا وأمها.. حكاية صورة أوكرانية أربكت روسيا وهزّت العالم

تحذير لمستخدمي أندرويد.. تطبيق شهير يحمل فيروس Escobar الخبيث

تعرف على مستجدات قرارات السعودية لـ عُمرة شهر رمضان |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. جمل يقتل رجلين.. أفعى تقفز فوق ظهر رجل

لحظة قفز أفعى سامة فوق ظهر رجل.. شاهد ما حدث له|فيديو

خلال حريق ضخم.. أب أمريكي يلقي بطفله من الطابق الثاني لسبب غريب

جمل هائج يقتل رجلين بعد هروبه من حديقة حيوانات بالولايات المتحدة .. صور

فيديو

هانى عادل يطرح أغنية جديدة بعنوان سكر الدنيا.. فيديو

ليس بهين .. منى عبد الغني تدخل المستشفى بعد تعرضها لحادث

أعاني من السرطان ولعلها المرافعة الأخيرة.. فريد الديب يقرر الابتعاد عن المحاماة|فيديوجراف

بينهما 30 عامًا.. طارق العريان يعلن ارتباطه بـ نيكول سعفان |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ