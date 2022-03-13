المدارس المصرية اليابانية: نقبل أطفال التوحد والشلل الدماغي والداون سندروم

أكدت نورا زايد مدير المدرسة المصرية اليابانية بالمنتزه بمحافظة الإسكندرية ، أن المدارس المصرية اليابانية تقبل “طلاب الدمج ” ذوي الاعاقات البسيطة.

وقالت مدير المدرسة المصرية اليابانية بالمنتزه بمحافظة الإسكندرية : ان المدارس المصرية اليابانية بالفعل يدرس بها حاليا بعض حالات الأطفال المصابين بالتوحد والشلل الدماغي والداون سندروم.

وأوضحت مدير المدرسة المصرية اليابانية بالمنتزه بمحافظة الإسكندرية ، أن حالات صعوبات التعلم يمكن قبولها في المدارس المصرية اليابانية ، على أن يكون طفل خالي من الإعاقات الحسية او الاعاقات النفسية او الاجتماعية ، حيث يكون لديه فقط مشكلات في الانتباه أو الذاكرة أو الإدراك أو تكوين المفاهيم والقدرة على حل المشكلات.

وقالت مدير المدرسة المصرية اليابانية بالمنتزه بمحافظة الإسكندرية : المدارس المصرية اليابانية لديها الامكانيات اللازمة للتعامل مع هؤلاء الطلاب من خلال معلمين متخصصين في حالات التوحد وتنمية المهارات والمشاكل السلوكية ، بالإضافة لاخصائي نفسي للاطفال ، لمعرفة نقاط القوة والضعف لدى الطفل للعمل عليها و وضع خطط علاجية الى جانب التعاون مع الأسرة لجعل ولي الامر داعم بشكل اكبر للطفل

وكانت قد أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم الإعلان عن بدء “ التقديم للطلاب ” في المدارس المصرية اليابانية خلال الفترة القليلة القادمة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم الاستعانة بعدد من المشرفين اليابانيين في المدارس المصرية اليابانية الموجودة على مستوى الجمهورية.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم : تم توزيع 11 مشرفا يابانيا على 21 مدرسة مصرية يابانية في عام 2020 ، كما تم توزيع 21 مشرفا يابانيا في 23 مدرسة مصرية يابانية في عام 2021 .

وأفادت وزارة التربية والتعليم أنه تم تشغيل 5 مدارس مصرية يابانية في 2021 ، ليصبح الان إجمالي عدد المدارس المصرية اليابانية الموجودة عى مستوى الجمهورية 48 مدرسة حتى العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .