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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. صدي البلد يرصد مظاهر العيش في جزيرة الدهب

صدى البلد

رصدت عدسة صدي البلد ، صباح اليوم الأحد مظاهر العيش في جزيرة الدهب ، التي تقع في وسط نهر النيل.

 

وظهر في الصور حصد المزارعين للمحاصيل في الجزيرة، وإحاطة نهر النيل بها يجعل منها موقعا متميزا للاستثمار فيها ، بالإضافة إلى أن وسائل النقل منها وإليها عن طريق نهر النيل فقط، مما يجعل سكانها وكأنهم يذهبون يوميا في رحلة عبر النيل.

 

يذكر أن نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة زيارة لمجموعة من طلاب مدرسة القاهرة اليابانية بمحطة مياه جزيرة الدهب.

 

وشملت الزيارة شرحاً تفصيلياً عن مراحل تنقية المياه، وكذلك التعريف بالإجراءات التي يتم اتخاذها لمراقبة جودة مياه الشرب قبل وصولها للمواطن ،بالإضافة إلى توزيع مطبوعات علي الطلاب تحمل عدد من رسائل التوعية بأهمية الحفاظ علي المياه.

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شركة مياه الشرب والصرف الصحى الصرف الصحى جزيرة الدهب الطلاب صدى البلد تنقية المياه مزارعين

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