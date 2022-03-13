الأعلى للجامعات: انتظام الدراسة في رمضان.. ولا تقليل للمناهج أو أيام الحضور

أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الجامعات المصرية ملتزمة بالجدول الزمني دون تغيير، نافية ما يردده البعض حول تقليل أيام الحضور أو إلغاء أجزاء من المناهج أو تعطيل الدراسة خلال شهر رمضان.

وأضاف المصدر، لـ “صدى البلد”، أن الدراسة ستكون منتظمة خلال شهر رمضان، منوها بانتظام الإجراءات الاحترازية المُشددة بجميع الكليات، وتلقي الطلاب والعاملين بالجامعات وأعضاء هيئة التدريس للجرعة الثالثة من لقاح كورونا، ومنع من لم يتلقَ اللقاح من دخول الحرم الجامعي.

وكان رواد تداولوا مواقع التواصل الاجتماعي بعض الشائعات حول إلغاء أجزاء من المناهج أو تقليل أيام الحضور للجامعات خلال شهر رمضان.