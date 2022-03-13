إزالات فورية لحالات تعد رصدتها وحدة المتغيرات المكانية بأشمون 

تابع سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون، في محافظة المنوفية، حملات الازالة التي تقوم بها الوحدات المحلية من خلال وحدة رصد المتغيرات المكانية بالقري والمدينة، والتي تقوم برصد أي متغيرات بنائية وما يتم تصويره بالقمر الصناعي من متغيرات علي المباني أو الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة والتعامل الفوري مع أي تعديات مخالفة.

وفي ضوء ذلك تواصل الوحدات المحلية بمركز أشمون جهودها المكثفة في تنفيذ الإزالات الفورية لكافة النقاط المخالفة التي تُرصدها وحدة المتغيرات المكانية وذلك بحضور نواب ومساعدي رئيس المدينة ، ورؤساء وسكرتيري الوحدات المحلية ، واللجنه المشكلة من الوحدة المحلية والزراعة والشرطة .

وشدد سرور تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، والتصدي بحزم مع أي محاولات للبناء المخالف دون تهاون أو تقصير ، وإلزام المخالف باعادة حرث الأرض الزراعية مرة أخرى لزراعتها حفاظاً علي الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وسيادة القانون .