فتح باب التقديم بالفروع الجديدة للمدارس المصرية اليابانية.. الأسبوع الجاري

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم فتح باب التقديم للطلاب بالفروع الجديدة من المدارس المصرية اليابانية في (مرسى مطروح - بورفؤاد - مدينة المستقبل) للعام الدراسي الجديد خلال الأسبوع الجاري.

وقالت وحدة المدارس المصرية اليابانية : سيتم أيضا فتح باب التقديمات بكل فروع المدارس المصرية اليابانية الأخرى.

وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية : أنه بذلك قد وصل عدد فروع المدارس المصرية اليابانية ٥١ مدرسة على مستوى الجمهورية.

مزايا المدارس المصرية اليابانية

وأكدت ابتسام حسني مدير المدرسة المصرية اليابانية بالفيوم ، أن المدارس المصرية اليابانية هي مدارس ذات طبيعة خاصة فهي مدارس قائمة على تدريس منهج نظام التعليم المصري الجديد 2.0 إلى جانب تطبيق أنشطة التوكاتسو التي تخدم المنهج بأنشطة متعددة تساعد على التنمية الشاملة للتلميذ من حيث الجوانب الحياتية والمهارية والبدنية للتلميذ

سن القبول في المدارس المصرية اليابانية

أكد مالك أحمد رفاعي مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اهم شرط هو السن الذي يعتبر المعيار الاساسي في الاختيار ، مشيراً إلى أنه الوزارة حريصة على أن يتم اختيار الاطفال المقبولين في المدارس المصرية اليابانية وفقا للسن المتفق عليه دون أي مخالفة .

وقال مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يشترط للتقدم لـ المدارس المصرية اليابانية أن يكون سن الطفل من 4 سنوات حتى 5 سنوات الا يوم ، الطفل لازم يكون تم عام كامل الا يوم واحد

واضاف مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : المقابلة الشخصية هي مقابلة بسيطة جدا هدفها تحديد وقياس سمات الطفل والتأكد من قدرته على تقبل انشطة التوكاتسو و القراءة الهادئة والمشاركة في الانشطة الجماعية بجانب الجانب الاكاديمي

ما هي انشطة التوكاتسو ؟

أكد أبو الحسن أبو المجد ، عضو فريق البحث والتطوير بوحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم ، أن انشطة التوكاتسو هي انشطة غير معرفية ، لا تحتوي على محتوى دراسي ولكنها تهدف لتنمية جميع مهارات الطفل البدنية والسلوكية

وقال أبو المجد : أنه من ابرز انشطة التوكاتسو التي يتم تفعيلها داخل المدارس المصرية اليابانية ( مجلس الفصل - الريادة اليومية - المناقشات التوجيهية - الاجتماع الصباحي واجتماع نهاية اليوم - التعلم الهادف) ، مشيراً إلى أن هذه الانشطة يتم تطبيقها منذ بداية من الوصول للمدرسة في اول اليوم الدراسي حتى نهاية اليوم.



أهمية أنشطة التوكاتسو

أكدت سحر حامد عضو فريق البحث والتطوير بوحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم ، أن انشطة التوكاتسو تفيد تلاميذ المدارس المصرية اليابانية في كل الجوانب اللامعرفية ، حيث أنها تتكسب التلميذ : قوة الشخصية وتعلم التعبير عن الرأي ، وتقبل الاختلاف ، وتنمية مهارات تحديد المشكلات وايجاد حلول لها ، إلى جانب تعلم اهمية النظام والتعاون ومبادئ القيادة ، إلى جانب تنمية الذكاءات الغي معرفية في شخصية الاطفال

هل تقبل المدارس المصرية اليابانية دمج الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ؟



أكدت نورا زايد مدير المدرسة المصرية اليابانية بالمنتزه بمحافظة الإسكندرية ، أن المدارس المصرية اليابانية ترحب جدا بالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، ولدينا فعلا بعض حالات لأطفال مصابين بالتوحد والشلل الدماغي والداون سندروم

وأوضحت مدير المدرسة المصرية اليابانية بالمنتزه بمحافظة الإسكندرية ، أن حالات صعوبات التعلم التي يمكن قبولها في المدارس المصرية اليابانية ، أن يكون طفل خالي من الإعاقات الحسية او الاعاقات النفسية او الاجتماعية ، لكن يكون عنده مشكلات في الانتباه أو الذاكرة والإدراك وتكوين المفاهيم والقدرة على حل المشكلات ولدينا القدرة على التعامل معهم من خلال معلمين متخصصين في حالات التوحد وتنمية المهارات والمشاكل السلوكية بالإضافة لاخصائي نفسي للاطفال ، لمعرفة نقاط القوة والضعف لدى الطفل للعمل عليها و وضع خطط علاجية الى جانب التعاون مع الأسرة لجعل ولي الامر داعم بشكل اكبر للطفل