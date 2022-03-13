فاطمة كشري: كريم محمود عبد العزيز زى المهلبية أشوفه أموت من الضحك

حلت الفنانة فاطمة كشري، ضيفة ببرنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية نهال طايل، وتحدثت عن حياتها الفنية والشخصية، وكذلك تفاصيل أزمتها الصحية.

وتحدث فاطمة كشرى، عن الفنان الراحل محمود عبد العزيز،قائلا:" أما شوفته فى أول عمل معرفتش انطق، وكان كريم وبيقول نكت".

وأضافت فاطمة كشرى، أولاد الفنان محمود عبد العزيز يشبهونه للغاية، وعملت لديهم فى الشركة وأخذت كامل حقوقى.

كريم عبد العزيز

وتابعت فاطمة كشرى قائلة:" كريم محمود عبد العزيز زى المهلبية، كل ماشوفه أموت من الضحك على نفسي".

وعن الفنانين، الذين ساندوها خلال أزمتها الصحية قالت فاطمة كشرى "إن الفنان عادل أمام، أرسل ابنه رامى أكثر من مرة للاطمئنان عليها، وكذلك زارها الفنان أحمد مكي، بينما الفنانة دنيا سمير غانم أرسلت السائق الخاص بها، وايضا زارتها الفنانة نهال عنبر".